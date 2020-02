CAA, NRC को लेकर दिल्ली के यमुनापार में सोमवार को हंगामे के दौरान एक हेड कॉन्सटेबल की जान चली गई। मृतक की पहचान रतन लाल के रूप में की गई है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस के हवाले से समाचार एजेंसी PTI ने दी है। दरअसल, दिल्ली के मौजपुर में इस मसले पर दो पक्षों (पक्ष-विपक्ष) के बीच पत्थरबाजी हुई है, जबकि भजनपुरा इलाके में कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजपुर इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल एसीपी गोकुलपुर कार्यालय में तैनात थे। बताया जा रहा है कि CAA को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त भिडंत हो गई। सीएए के समर्थक और विरोधी मौजपुर में आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई है। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा।

Delhi CAA Protests LIVE

बताया जा रहा है कि मौजपुर इलाके में हंगामा सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था। दोपहर 2 बजे तक यह हंगामा, हिंसा में तब्दील हो गया। डीसीपी (नॉर्थ-ईस्ट) वेद प्रकाश सूर्या ने थोड़ी देर पहले मीडिया को जानकारी दी है कि ‘हमने दोनों पक्षों से बातचीत की है और अब यहां हालात सामान्य हैं। हम लगातार यहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं।’

इधर इस पूरी हिंसा का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक शख्स हाथ में तमंचा लेकर पुलिस वाले के सामने ही फायरिंग करता नजर आ रहा है।

