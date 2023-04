हरियाणा: रिश्वत लेने के आरोप में जेल अधिकारी और चाय विक्रेता गिरफ्तार

एसीबी ने रोहतक में तैनात सहायक अधीक्षक जोगिंदर को घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है।

चाय विक्रेता घूस लेने में जेल अधिकारी की मदद कर रहा था। (express)

हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शुक्रवार को एक चाय विक्रेता और जेल अधिकारी को एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जेल अधिकारी, हरियाणा के रोहतक जिले में सुनारिया जेल के पास चाय बेचने वाले विक्रेता की मदद से घूस ले रहा था। जब चाय विक्रेता जेल अधिकारी के लिए घूस ले रहा था तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जेल अधिकारी चाय विक्रेता की मदद से ले रहा था घूस असल में चाय विक्रेता सिर्फ जेल अधिकारी की मदद कर रहा था जबकि असली गुनहगार तो जेल अधिकारी ही था। एसीबी ने रोहतक में तैनात सहायक अधीक्षक जोगिंदर और जेल के पास एक चाय की दुकान के मालिक अनिल को घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जेल में प्रताड़ित करने की दी धमकी दरअसल, एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका भाई और पड़ोसी सुनारिया जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारी ने उसके भाई और पड़ोसी को प्रताड़ित ना करने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। उसने बताया कि जेल अधिकारी ने कहा था कि रिश्वत के पैसे जेल के पास चाय बेचने वाले विक्रेता अनिल को दे दिए जाएं। प्रताड़ित करने की बात सुनकर वे पैसे देने के लिए तैयार हो गए। उसे लगा कि अगर वह घूस देने के लिए हामी नहीं भरेगा तो उसके भाई को जेल में टॉर्चर किया जाएगा। इसके साथ ही उसने घूस मांगने की इसकी शिकायत एसीबी से कर दी। रंगे हाथो हुआ गिरफ्तार शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने छापेमीर कर चाय वेंडर को घूस लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जेल अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं आरोपी के खिलाफ रोहतक के एसीबी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जूनियर इंजीनियर भी ले रहा था घूस इसके अलावा एक अलग छापेमारी में एसीबी ने नूंह जिले के पुन्हाना में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर को 80,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा। आरोपी, जेई गुरमेज सिंह शिकायतकर्ता ने उसका बकाया बिल क्लीयर करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। उसके खिलाफ गुरुग्राम के एसीबी थाने में मामला दर्ज किया गया है।

