Haryana News: हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, महिला कोच ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

FIR on Haryana Sports Minister: संदीप सिंह पर महिला कोच ने पीछा करने, अवैध रूप से बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया था

Female Coach Filed Complained FIR: हरियाणा खेल मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज (Photo- File / Indian Express)

FIR On Haryana Sports Minister: एक महिला कोच (Female Coach) ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह (Haryana Sports Minister) के खिलाफ यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के लिए शिकायत (Complaint) दर्ज कराने के एक दिन बाद चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) ने शनिवार को उनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है। संदीप सिंह पर महिला कोच ने पीछा करने, अवैध रूप से बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी (Criminal Threat) देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। ओलंपियन और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ शनिवार रात सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। मंत्री ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है।

