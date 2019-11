हरियाणा के गुड़गांव में एक दिव्यांग व्यक्ति और उसके बेटे से बिजली विभाग के एक एसडीओ द्वारा एक लाख रुपये रिश्वत की मांगने का मामाल सामने आया है। खबरों के मुताबिक, इस घटना का वीडियो दिव्यांग के बेटे ने बना लिया। जिसे देख एसडीओ भड़क उठा और उसने दिव्यांग व्यक्ति और उसके बेटे के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने इस मामले की रिपोर्ट सेक्टर-18 पुलिस थाने में दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि जब यह घटना हुई तो अधिकारियों ने जल चुके मीटर को लैब में चेक कराने के लिए बुलाया था। हालांकि एसडीओ ने दिव्यांग के बेटे को पिस्टल दिखाकर धमकी देने और बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए क्रॉस शिकायत दर्ज कराई है।

पुराना मीटर बदल कर नया मीटर लगाया गया: पुलिस के अनुसार, इस मामले की शिकायत सेक्टर-46 निवासी अमित यादव ने की है। यादव ने आरोप लगाया है कि 25 सितंबर को उनके घर के बाहर लगे पोल पर बिजली का मीटर जल गया था। यह बिजली का मीटर उसके दिव्यांग पिता सुरेश यादव के नाम पर है। बिजली का मीटर बदलने के लिए विभाग को पत्र लिखा गया था। जला हुआ मीटर चेक करने के लिए लाइनमैन व अन्य लोग आए तो उन्होंने लिखित में रिपोर्ट दी कि मीटर का सील ठीक है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। 4 नवंबर को पुराना मीटर उतारकर नया मीटर लगा दिया गया।

@news24tvchannel #justicefordivyang assault

At Gurugram Haryana done by SDO Manmohan Singh DHBVN (in yellow shirt) & his companions misbehaving senior 70% disable citizen and forcefully snatching his son mobile phone which have the proof of SDO assaulting behaviour and his bribe pic.twitter.com/LQDgrFQCy1

— Shreshtha (@amushree) November 12, 2019