Cyber Fraud: यूपी-राजस्थान के बॉर्डर पर नूंह मेवात के 14 गांवों में हरियाणा पुलिस की रेड, 5 हजार जवानों ने पकड़े 125 हैकर्स और साइबर ठग

हरियाणा पुलिस ने तमाम इनपुट्स के आधार पर साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट एरिया की निशानदेही के बाद इन ठिकानों पर 5 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की अलग-अलग टीमें गठित कर छापेमारी की।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

