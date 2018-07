हरियाणा पुलिस ने एक 60 वर्षीय ‘बाबा’ को फतेहाबाद के टोहना कस्‍बे से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बाबा बालकनाथ मंदिर के महंत बाबा अमरपुरी (असली नाम अमरवीर) उर्फ बिल्‍लू ने कम से कम 120 महिलाओं का बलात्‍कार किया और वीडियो बनाए। अमरपुरी इन वीडियोज का इस्‍तेमाल महिलाओं को ब्‍लैकमेल कर फिर बलात्‍कार करने के लिए करता था। पुलिस के अनुसार, उन्‍हें ऐसी 120 क्लिप्‍स मिली हैं, हर क्लिप में एक अलग पीड़‍िता है। अमरपुरी ने वीडियो बनाने के लिए अपने फोन का इस्‍तेमाल किया। एएनआई के अनुसार, जब रेप के वीडियो ऑनलाइन आ गए तब पुलिस ने बाबा को पकड़ा। पुलिस ने उसके ठिकानों पर भी छापेमारी की है और उन्‍हें कुछ संदिग्‍ध वस्‍तुएं बरामद हुई हैं।

टाइम्‍स ऑफ इंडिया अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आरोपी बाबा के एक रिश्‍तेदार ने सीडी में पुलिसवालों को क्लिप्‍स दीं। फतेहाबाद महिला पुलिस थाना प्रभारी इंस्‍पेक्‍टर बिमला देवी ने कहा कि अमरपुरी को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उन्‍होंने अखबार से कहा, ”वह पीड़‍िताओं के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सकें।” इंस्‍पेक्‍टर ने कहा कि दो महिलाओं ने आगे आकर बाबा के खिलाफ बयान देने को कहा है।

अमरपुरी पर बलात्‍कार, शीलभंग समेत आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उस पर आईटी एक्‍ट की भी कई धाराएं लगाई गई हैं। थाना प्रभारी ने कहा, ”अमरपुरी महिलाओं को धमकाता था कि वह उन क्लिप्‍स को सावर्जनिक कर देगा और उन्‍हें बार-बार अपने पास आने पर मजबूर करता था।”

Haryana: Baba Amarpuri, a Mahant at Baba Balaknath Temple in Fatehabad's Tohana, was nabbed by police y'day after videos of him allegedly raping women surfaced online. Police say 'We filed a case & started probe. His premises were also raided & we seized some suspicious articles' pic.twitter.com/RGw7HIWwdZ

