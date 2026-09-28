गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 22 साल की छात्रा निमिषा ठाकुरिया की मौत के मामले में पुलिस ने 26 साल के आरोपी आशिक अली को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(2) – गलत तरीके से बंधक बनाना, 117(2) – गंभीर चोट पहुंचाना, 70(1) गैंगरेप और 103(1) हत्या के तहत केस दर्ज किया है। निमिषा ठाकुरिया अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ होमस्टे में रुकी थी। मामले को लेकर इलाके के लोगों में रोष हैं।

दरअसल, निमिषा शुक्रवार शाम करीब 5 बजे घर से निकली थी। उसने मां को बताया था कि वह दोस्तों के साथ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रुकेगी। रात करीब 2 बजे उसने अपनी मां को फोन किया और कहा “मां, इन्होंने मुझे मारा है। मेरी छाती पर मुक्का मारा और मेरे साथ मारपीट की, मुझे चोट लगी है।” इसके बाद फोन कट गया।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन निमिषा का फोन बंद आ रहा था, इसके बाद वे अजारा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस के मुताबिक, निमिषा को धारापुर-गरल इलाके के एक होमस्टे ‘रुद्रा किचन’ में गंभीर हालत में पाया गया। तीन लड़के उसे सुबह करीब 4:30 बजे गरल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। वहां से उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज (GMCH) रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपी का दावा vs पुलिस का शक:

आरोपी आशिक अली ने पुलिस को बताया कि निमिषा ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की है लेकिन DCP वेस्ट बोलिन डेओरी ने कहा कि पुलिस इस दावे को बिना जांच के नहीं मानेगी। बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं और पुलिस इसे हत्या के एंगल से भी देख रही है। पुलिस ने होमस्टे को सील कर दिया है। जांच में पता चला है कि दोनों इस महीने 5 बार बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वहां रुके थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मौत की असली वजह साफ होगी।

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पुलिस ने पूछताछ के लिए मितु अली नाम के एक और शख्स को हिरासत में लिया है। सूत्रों का कहना है कि अली ने ही निमिषा और अली के लिए उस होमस्टे में रहने की व्यवस्था की थी, जहां बाद में छात्रा बेहोश हालत में मिली थी। जांचकर्ताओं को मोबाइल फोन से मिली जानकारी समेत कई सबूत मिले हैं और वे निमिषा की मौत से जुड़ी घटनाओं के क्रम की जांच कर रहे हैं। जांच से मिली जानकारी के अनुसार, निमिषा और अली 25 सितंबर की रात गुवाहाटी के एक होमस्टे में रुके थे। बताया जाता है कि निमिषा उस दिन शाम करीब 5 बजे घर से यह कहकर निकली थी कि वह दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में जा रही है। इसके बाद उसने अपनी मां को बताया कि उसे देर हो जाएगी और वह किसी दोस्त के हॉस्टल में रुकेगी।

वहीं मामले में आरोपी आशिक़ की मां का कहना है कि दोनों एक-दूसरे को पांच साल से जानते थे। आशिक़ अली की मां ने ‘न्यूज़ लाइव’ को बताया कि उनका बेटा और निमिषा एक-दूसरे को जानते थे और लगभग पांच साल से रिलेशनशिप में थे। उन्होंने दावा किया कि निमिषा कई बार गुवाहाटी में उनके घर आई थीं और दोनों परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि निमिषा और आशिक़ पहले साथ रह चुके थे और दावा किया कि उनका बेटा ड्रग्स लेता था।

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आशिक़ के एक दोस्त ने भी ‘न्यूज़ लाइव’ को बताया कि गुवाहाटी में कई लोग इस जोड़े के लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते के बारे में जानते थे। दोस्त ने कहा कि अगर आशिक़ दोषी पाया जाता है तो उसे कानून का सामना करना चाहिए और कथित गैंगरेप में शामिल किसी भी अन्य शख्स को भी कानूनी नतीजों का सामना करना चाहिए।

पुलिस आरोपों की जांच कर रही है

डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (वेस्ट) बोलिन देउरी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और निमिषा के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि कर रही है, जिसमें गैंगरेप और हत्या के दावे भी शामिल हैं। पुलिस उन हालात की भी जांच कर रही है जिनमें निमिषा और आशिक़ होमस्टे में रुके थे, घटना से पहले उनकी गतिविधियों और अन्य उपलब्ध सबूतों की भी पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक सबूतों से निमिषा की मौत से जुड़े हालात के बारे में और स्पष्टता मिलेगी।

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