गुवाहाटी के बेलटोला से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, यहां एक शख्स ने अपनी नई नवेली पत्नी की हत्या कर दी, इसके बाद शव के सिर को फ्रिज में रख दिया और फिर पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। शादीशुदा महिला का शव टुकड़ों में बरामद किया गया। उसका कटा हुआ सिर प्लास्टिक की थैली में लिपटा फ्रिज के अंदर मिला और उसका क्षत-विक्षत धड़ फर्श पर पड़ा था। दोनों की शादी को अभी एक साल भी नहीं हुए थे। इस घटना ने श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस की याद दिला दी है। मामले में अधिकारी ने बताया कि महिला के पति रामानुज गोस्वामी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

अधिकारी ने आगे कहा, ”आरोपी ने अपनी पत्नी के कथित अवैध संबंध को लेकर गुस्से में आकर उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की है।” मृतक महिला की पहचान रिया तालुकदार के रूप में हुई है जो एक बुटीक में काम करती थी और उसका पति कैब चालक है।

पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा, ”हमें दंपति के परिवार के सदस्यों से सूचना मिली थी कि पिछले दो दिन से उनका दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हाटीगांव थाने की एक टीम उनके फ्लैट पर गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर महिला का शव पड़ा था जिसका सिर धड़ से अलग था।”

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कटा सिर फ्रिज के अंदर मिला

उन्होंने आगे बताया कि बाद में कटा सिर फ्रिज के अंदर पॉलीथीन की थैली में लिपटा मिला। हत्या का मुख्य संदिग्ध गोस्वामी ने सरेंडर कर दिया है और अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने दावा किया कि तीन सितंबर को उनके बीच झगड़ा हुआ था और दोनों के बीच यह झगड़ा अगले दिन तड़के तक चलता रहा। इस दौरान उसने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी की हत्या कर दी।”पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार दाव घर से बरामद कर लिया है।

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पति ने पुलिस को क्या कहानी बताई?

गोस्वामी का कहना है कि उसकी पत्नी का किसी अन्य शख्स से अवैध संबंध था जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। पुलिस ने यह भी बताया कि गोस्वामी धुबरी जिले का जबकि तालुकदार गुवाहाटी की रहने वाली थी। अभी उनकी शादी को एक साल भी नहीं हुआ था। दोनों गोस्वामी के परिवार के स्वामित्व वाली जमीन पर बने एक फ्लैट में रहते थे। अधिकारी ने कहा, ”आरोपी पति द्वारा किए गए दावों की हम पड़ताल कर रहे हैं। अभी पूछताछ बाकी है। हम उन परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं जिनकी वजह से यह अपराध हुआ। गहराई से पूरी तरह जांच करने के बाद ही आगे की जानकारी शेयर की जाएगी।”

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