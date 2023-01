Gurugram Police Raid: नाइट क्लब पर गुरुग्राम पुलिस की रेड, 288 लोगों का लिया ब्लड सैंपल- रेव पार्टी की मिली थी गुप्त सूचना

Gurugram Police Raid: एसीपी ने बताया कि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

Gurugram Police Raid: कासा डंजा क्लब परिसर की पुलिस ने तलाशी ली। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

Gurugram Police Raid: हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार (28 जनवरी, 2023) की सुबह उद्योग विहार में एक नाइट क्लब ‘कासा डंजा’ पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने परिसर से हेरोइन, कोकीन, चरस, मारिजुआना और एमडीएमए सहित कई नशीले पदार्थ बरामद किए। हालांकि, पुलिस ने कहा कि किसी के पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने क्लब में पार्टी कर रहे 288 लोगों का ब्लड सैंपल लिया है। जिसको जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाएगा। शुक्रवार देर रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्लब में एक रेव पार्टी में प्रतिबंधित ड्रग्स परोसा जा रहा है। जिसके बाद एसीपी अपराध, एसीपी उद्योग विहार, एसीपी पूर्व, अपराध शाखा की चार टीमों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की टीमों की सहायता से रात लगभग दो बजे छापा मारा। उद्योग विहार के एसीपी मनोज कुमार ने कहा कि छापेमारी के दौरान क्लब में कुल 288 लोगों की तलाशी ली गई, लेकिन उनके पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ। कुमार ने कहा कि संदेह है कि पार्टी कर रहे लोगों ने ड्रग्स लिया होगा। इसी आधार पर मुख्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की एक टीम की सहायता से उनके रक्त के नमूने लिए गए। एसीपी मनोज ने कहा कि नमूने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजे जाएंगे। जांच में जो भी पाया जाएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। Also Read Haryana Crime: हरियाणा की खापों ने दी सरकार को चेतावनी, मंत्री को बर्खास्त करें या आंदोलन का सामना करने की तैयारी करें पुलिस ने क्लब के मालिक और प्रबंधकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की उन्होंने कहा कि खून के नमूने और निजी तलाशी के बाद क्लब परिसर की सघन तलाशी ली गई। क्लब परिसर से 10.67 ग्राम चरस, 6.3 ग्राम हेरोइन, 6.3 ग्राम कोकीन, 3.67 ग्राम एमडीएमए, पैकेट में 2.2 ग्राम मारिजुआना और तीन गुलाबी गोलियां, तीन नारंगी गोलियां और दो हरे रंग की गोलियां सहित कुछ संदिग्ध गोलियां बरामद की गईं। बरामद नशीले पदार्थ को एफएसएल भेजा जाएगा। पुलिस ने क्लब के तीन मालिकों और तीन प्रबंधकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने अभी किसी को नहीं किया गिरफ्तार एसीपी ने बताया कि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बरामद किए गए नशीले पदार्थ किसी के कब्जे में नहीं थे, बल्कि क्लब परिसर से थे। हमने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और हम यह पता लगाने के लिए इसकी जांच करेंगे कि क्या किसी ने व्यक्तिगत रूप से परिसर में नशीले पदार्थों को भेजा था।

