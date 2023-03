G-20 flower pots: गुरुग्राम में जी-20 सम्मेलन वाला गमला चुराने का आरोपी गिरफ्तार, 40 लाख की कार बरामद

गुरुग्राम में एक राहगीर ने इस शर्मनाक घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई थी।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (वीडियोग्रैब – वायरल वीडियो/सोशल मीडिया)।

Gurugram Police: हरियाणा के गुरुग्राम में सहरोल बॉर्डर क्षेत्र में नेशनल हाइवे 48 पर शंकर चौक के नजदीक जी-20 सम्मेलन की तैयारी में रखा गमला चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से सरकारी गमले और चोरी के लिए इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांधीनगर इलाके में रहने वाले मनमोहन यादव के रूप में की गई है। इस मामले में गिरफ्तार शख्स से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस कार्रवाई गुरुग्राम में हुई इस शर्मनाक घटना के बारे में लोगों को सोशल मीडिया से जानकारी मिली थी। एक राहगीर ने चोरी की इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। इसके बाद हरकत में आई गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी और आखिरकार गमला चोरी के आरोपी मनमोहन यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसके दूसरे साथी की पहचान करने के लिए पूछताछ कर रही है। आरोपी के पास से बरामद कार की नंबर प्लेट हरियाणा के हिसार में रजिस्टर्ड है। कार आरोपी मनमोहन की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम में G-20 का गमला चोरी का पूरा मामला पुलिस की शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मनमोहन यादव और उसका एक साथी दिल्ली से गुरुग्राम लौट रहे थे। शंकर चौक के पास सड़क पर खूबसूरत फूलों के गमलों को देखकर उन्हें लालच हुआ। इसके बाद कार रोककर दोनों ने कई गमले उठाकर गाड़ी में भर लिए। चोरी के बाद दोनों मौके से भाग निकले। आरोपी ने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि कोई उनकी शर्मनाक हरकतों का वीडियो बना रहा है। उन्होंने खुद बाद में इस वायरल वीडियो को देखा। Also Read लाखों की कार से भर ले गए चंद रुपये के गमले, वायरल वीडियो पर लोगों ने लिए मजे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में क्या है सोशल मीडिया पर इस शर्मनाक घटना का वीडियो तेजी वायरल होने लगा था। हैशटैग गमलाचोर के साथ वायरल वीडियो में दो लोग गमले चुराते नजर आ रहे हैं। करीब एक मिनट के इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो लोगों ने गमलों के पास कार रोक कर उसकी डिग्गी में गमले उठाकर रखे और फिर फरार हो गए। गुरुग्राम में सड़क किनारे फूलों के यह गमले G-20 सम्मेलन की तैयारी में हो रहे सौन्दर्यीकरण की योजना के तहत रखे गए थे। दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर विदेश से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए फूलों के गमलों को रखा गया था। Priyanka Gandhi के स्वागत के लिए इस्तेमाल किया गया गुलाब,अब Recycling कर बनेगा Gulaal,BJP ने कसा तंज | Video डीएलएफ फेज 3 पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ केस गुरुग्राम पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए डीएलएफ फेज 3 पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने गाड़ी के नंबरों के आधार पर जांच शुरू कर दी थी। जांच अधिकारियों ने कहा कि चोरी किए गमले गमले में हाइड्रेंजिया, डाहलिया और गेंदा के पौधे लगे हैं। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) वीरेंद्र विज ने कहा कि पुलिस ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर (DC) निशांत कुमार यादव ने गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) को चोरी की औपचारिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया था। गुरुग्राम में बढ़ाई गई सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती डीसी यादव ने कहा कि शहर में एक से चार मार्च तक जी-20 समिट के तहत होने वाली भ्रष्टाचार विरोधी समूह की आगामी बैठक के लिए शंकर चौक और उसके आसपास सौंदर्यीकरण के लिए गमले लगाए गए थे। उन्होंने कहा, “यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। इसमें 39 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस तरह की घटनाओं से शहर की छवि पर असर पड़ता है। सार्वजनिक संपत्ति की चोरी करने वाले संदिग्धों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर ऐसी घटना न हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए शहर के प्रमुख हिस्सों में तीन दिनों के लिए 100 से अधिक सुरक्षा गार्डों को तैनात किया गया है।”

