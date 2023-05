Gurjar Gaurav Yatra के दौरान सहारनपुर में सामुदायिक तनाव, इंटरनेट सस्पेंड, हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए सपा विधायक समेत 40 लोग

राजपूतों ने कहा कि नौवीं शताब्दी के शासक मिहिर भोज एक राजपूत राजा थे और उनके नाम पर इस तरह से जुलूस को निकालने की अनुमति किसी और को नहीं दी जाएगी। जबकि गुर्जर समुदाय ने कहा कि राजा मिहिर भोज उनकी जाति के हैं और उनके नाम पर यात्रा निकालने का पूरा अधिकार है।

प्रतीकात्मक फोटो (express)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सोमवार शाम 4 बजे से इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। नौवीं शताब्दी के शासक मिहिर भोज पर दावे को लेकर सवर्ण राजपूतों और ओबीसी गुर्जर समुदाय के बीच तनाव के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने कहा कि वे सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे हैं और निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर गुर्जर गौरव यात्रा निकालने के आरोप में 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए सपा विधायक अतुल प्रधान समेत कई समर्थक समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान और आसपास के जिलों और हरियाणा के सैकड़ों अन्य लोगों ने भी यात्रा में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन सहारनपुर सीमा पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रधान ने कहा, “पुलिस राजपूत समुदाय का पक्ष लेती है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री उसी जाति के हैं, लेकिन हम आंदोलन जारी रखेंगे।” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि उन लोगों को कुछ समय बाद छोड़ दिया गया।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram