गुरुग्राम के सेक्टर 49 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पुलिसकर्मी ने एक महिला और उसके बेटे को बीच बाजार में गोली मार दी। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरातफरी फैल गई। पीड़िता महिला गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की पत्नी हैं। उन्हें गोलियां मारने वाला पुलिसकर्मी उनके परिवार की सुरक्षा में ही तैनात किया गया था।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ये घटना गुरुग्राम के सेक्टर 49 की है। सेक्टर 49 के आर्केडिया मार्केट के सामने ही जज के परिवार की सुरक्षा में तैनात गनर ने जज की पत्नी और बेटे को सरेआम गोली मार दी। गोली लगने की वजह से दोनों मां—बेटे की हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

#Gurugram: Gunman of additional sessions judge shot at the judge’s wife and son. Both injured have been admitted to the hospital: DCP East Gurugram #Haryana pic.twitter.com/3ETbeXuro0

— ANI (@ANI) October 13, 2018