गुजरात में दलित भाइयों की हत्या: पुलिस सुरक्षा और फास्ट-ट्रैक सुनवाई के वादे के बाद परिवारों का शवों पर दावा

दलित भाइयों के शवों पर तब दावा किया गया जब सुरेंद्रनगर के पुलिस अधीक्षक हरेश दुधात ने पीड़ित परिवारों को लिखित आश्वासन दिया कि बाकी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मनोज परमार ( बाएं) और अलजीभाई परमार ( दाएं)। ( Express File Photo)

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के समधियाला गांव में बुधवार को क्षत्रिय समुदाय के लोगों द्वारा कथित तौर पर हत्या किए गए दो दलित भाइयों के परिवारों ने शुक्रवार को उनके शवों पर दावा किया। इससे पहले पुलिस पीड़ित परिवार को उनकी जमीन पर खेती और अदालत के दौरान पुलिस सुरक्षा मुहैया करने पर राजी हुई। पुलिस ने उन्हें पेशी और मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई का भी भरोसा दिया है। सुरेंद्रनगर के पुलिस अधीक्षक हरेश दुधात ने पीड़ित परिवार को दिया लिखित आश्वासन सुरेंद्रनगर के पुलिस अधीक्षक हरेश दुधात ने पीड़ित परिवारों को उनकी कुछ मांगों को पूरा करने के बारे में लिखित आश्वासन दिया था। इसके बाद सुरेंद्रनगर शहर के गांधी अस्पताल से 60 साल के अलजीभाई परमार और उनके छोटे भाई 54 साल के मनोज परमार के शवों पर परिवार ने दावा किया और अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ ले गए। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (GPCC) के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने सुरेंद्रनगर का दौरा किया था और परमारों को अपना समर्थन दिया था। सरकार ने पीड़ित परिवार की इन मांगों को माना, गांव और अहमदाबाद दोनों जगह सुरक्षा अलजीभाई के छोटे भाई अमृतभाई परमार ने शुक्रवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “सरकार समधियाला गांव में हमारे खेत में बटाईदारों को साल भर पुलिस सुरक्षा प्रदान करने पर सहमत हुई है। वे जब भी हम अपने खेत में जाते हैं तब समधियाला गांव के साथ-साथ अहमदाबाद में भी हमारे परिवारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने पर सहमत हुए। सरकार हमारे बच्चों को वयस्क होने पर हथियार के लाइसेंस देने पर भी सहमत हुई है। चूंकि हमारी कई मांगें पूरी हो गई हैं, इसलिए हमने अपने भाइयों के शवों पर दावा किया है।” एक भाई का पैतृक गांव और दूसरे का अहमदाबाद में होगा अंतिम संस्कार अमृतभाई चार परमार भाइयों दिवंगत खोदाभाई, अलजीभाई, अमृतभाई और मनोज में से तीसरे नंबर पर हैं। अमृतभाई ने कहा कि अलजीभाई का अंतिम संस्कार चूड़ा तालुका के परिवार के पैतृक गांव समधियाला में किया जाएगा और मनोज के पार्थिव शरीर को अहमदाबाद ले जाया जाएगा जहां वह अपने परिवार के साथ रहते थे। क्यों और कैसे हुई सुरेंद्रनगर के दलित भाइयों की हत्या, क्या है पूरा मामला बुधवार शाम करीब 4 बजे क्षत्रिय समुदाय के काठी दरबार संप्रदाय के छह लोगों ने अलजीभाई और मनोज पर कथित तौर पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया। उस समय दोनों भाई और परिवार की तीन महिलाएं अपने खेत छोड़ने वाले थे। काठी दरबार गुजरात में दलितों की तुलना में सामाजिक पदानुक्रम में बहुत ऊपर बैठते हैं। हमलावरों ने मौके से भागने से पहले महिलाओं और पास के तुवा गांव के ट्रैक्टर चालक दलपत परमार को भी घायल कर दिया। घायलों को सुरेंद्रनगर शहर के एक अस्पताल ले जाया गया जहां दोनों भाइयों ने दम तोड़ दिया।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram