ISIS में होना था शामिल, कट्टरपंथी वीडियो दिखा युवाओं को भी कर रहे थे गुमराह, ATS ने गुजरात से 4 को किया गिरफ्तार

जानकारी के लिए बता दें कि एटीएस ने श्रीनगर से तीन और सूरत से एक महिला को गिरफ्तार किया है। इन सभी का ISIS (K) से कनेक्शन सामने आया है।

ATS की बड़ी कार्रवाई, गुजरात में चार गिरफ्तार (ANI)

गुजरात में बड़े ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। एटीएस ने कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें एक महिला भी शामिल है। ये सभी अफगानिस्तान के रास्ते ईरान जाने की तैयारी कर रहे थे और इन्हें बाद में ISIS में शामिल होना था। जांच एजेंसी ने इन आरोपियों के पास से कई संदिग्ध चीजें बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि ISIS जिस तरह से कट्टरपंथी वीडियो दिखा युवाओं को गुमराह करता है, उसी तर्ज पर ये आरोपी भी गुजरात में यहीं सब कर रहे थे। आरोपियों का ISIS (K) से कनेक्शन जानकारी के लिए बता दें कि एटीएस ने श्रीनगर से तीन और सूरत से एक महिला को गिरफ्तार किया है। इन सभी का ISIS (K) से कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता चला है कि ये सभी आरोपी पिछले एक साल से एक दूसरे को जानते थे और लगातार बातचीत भी कर रहे थे। तय कर लिया गया कि देश से भागा जाएगा और फिर ISIS में शामिल होना होगा। Also Read पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: मुर्शिदाबाद में नामांकन के पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या लेकिन वो मिशन कामयाब हो पाता, उससे पहले ही ये गिरफ्तारी हो गई। बड़ा आरोप ये लगा है कि गिरफ्तार हुए चारों लोग गुजरात की सीक्रेट जानकारी ISIS तक पहुंचा रहे थे। अब ये जानकारी क्या थी, किन लोगों से जुड़ी थी, अभी स्पष्ट नहीं। बड़ी बात ये रही कि इस ऑपरेशन को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। मीडिया को बताया गया था कि द्वारका में बड़ी ड्रग्स की खेप मिली है, लेकिन वहां से एक टीम गुपचुप तरीके से पोरबंदर के लिए निकल ली और फिर ये अहम गिरफ्तारी हुई। एमपी में भी सामने आया था ISIS मॉड्यूल वैसे जिस ISIS मॉड्यूल का जिक्र किया जा रहा है, वो कई दूसरे राज्यों में भी सामने आ चुका है। केरल से तो कई मौको पर ऐसी खबरें आई हैं, जम्मू-कश्मीर को लेकर भी तरह-तरह के इनपुट मिलते रहे हैं। हाल ही में NIA और एटीएस ने मिलकर मध्य प्रदेश से भी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, आरोप लगा था कि वो तीनों भी किसी आतंकी मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। उस समय जांच एजेंसी ने 13 जगहों पर छापेमारी की थी और तब जाकर तीन अहम गिरफ्तारियां हुईं।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram