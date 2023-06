फेरों से पहले दूल्हे की पिटाई, वजह पता चली तो कोई बचाने नहीं आया, सच्चाई जान दुल्हन के उड़े होश

दुल्हन को जब दूल्हे की सच्चाई के बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए।

प्रतीकात्मक तस्वीर (jansatta)

उत्तर प्रदेश के एटा से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शादी समारोह की खुशियां तब मातम में बदल गईं जब कुछ लोग मंडप में घुसकर दू्ल्हे की पिटाई करने लगे। शादी समारोह में मौजूद लोगों को समझ नहीं आय़ा कि आखिरी माजरा क्या है? वहां मौजूद लोगों को जब पचा चला कि दूल्हा धोखेबाज है तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के द्वारिकापुरी का है। दरअसल, मंडप में शादी की रस्में चल रही थीं। इसी बीच कुछ लोग आए और दूल्हे को पीटने लगे। परिजनों ने माजरा पूछा तो पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है और अपनी पत्नी को धोखा देकर चोरी छिपे दूसरी शादी कर रहा है। समारोह में मौजूद लोगों को जब दूल्हे की सच्चाई का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं अब लड़की के पिता अमित ने कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी शिल्पी की शादी बुलंदशहर के स्याना के रहने वाले कपिल उर्फ कपिंजल यादव के साथ तय की थी। कपिल ने शादी से पहले ही 15 लाख रुपये ले लिए थे। शादी की तारीख 15 मार्च 2023 तय हुई थी। Also Read इंस्टाग्राम से लव जिहाद, जाहिद ने आर्यन बनकर किया प्यार का नाटक, शिकंजी से खुला राज तय तारीख पर कपिल आगरा रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में बारात लेकर पहुंचा। जहां बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया गया। खाना-पीना हुआ। डीजे पर लोगों ने डांस किया। सभी लोग खुश थे। इसके बाद शादी की रस्सें शुरु हुईं। फेरे होने वाले ही थे कि अचानक कुछ लोग वहां वह सीधे दूल्हे की तरफ गए और दूल्हे को पीटने लगे। परिजनों ने कहा- बेटी की जिंदगी बच गई शादी की रस्में रुक गईं और हो हल्ला होने लगा। जब घरवालों ने सारा माजरा जाना तो कहा है कि शुक्र है कि हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। वहीं दुल्हन तो जब दूल्हे की सच्चाई का पता चला तो उसके होश उड़ गए। परिजनों ने शादी रोक दी और 15 लाख रुपये मांगने लगे। इस पर कपिल भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

