करप्शन मामले में IAS अधिकारी रामोद की जमानत याचिका खारिज, CBI ने बताया ‘समाज के लिए खतरा’

रामोद ने कथित तौर पर शिकायत करने वाले से लगभग 1.25 करोड़ रुपये के बढ़े हुए मुआवजे के लिए 10 लाख रुपये की मांग की और आखिर में रिश्वत की रकम 8 लाख रुपये तय की।

(प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

Pune News: एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पुणे संभाग के अतिरिक्त मंडल आयुक्त अनिल गणपतराव रामोद द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 9 जून को उनके कार्यालय में कथित रूप से 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। राजमार्ग परियोजनाओं के लिए जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन्हें अधिक मुआवजा देने के नाम पर उन्होंने रिश्वत की मांग की थी।

