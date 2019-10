उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने अपने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बेटे और बाप में किसी बात को लेकर विवाद था, जिसे लेकर दोनों में बहस हुई। इसके बाद कॉन्स्टेबल ने अपने बेटे को गोली मार दी। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसका निजी हथियार भी जब्त कर लिया गया है।

दूसरी शादी को लेकर था विवाद: दरअसल गाजीपुर के बहरियाबाद निवासी हेड कॉन्स्टेबल अरविंद यादव की दो शादी हुई है। वर्तमान में वह चौरी-चौरा थाने के बैरक नंबर तीन में तैनात है और दूसरी पत्नी के साथ कूड़ाघाट में रहता है। पहली पत्नी बच्चों के साथ गाजीपुर में रहती है। बुधवार रात 11.30 बजे के करीब पहली पत्नी का 18 वर्षीय बेटा विकास चौरीचौरा थाने पहुंचा। इस दौरान अरविंद उन्हें भगाने लगा। बेटे के विरोध करने पर मारपीट शुरू हो गई।

Gorakhpur: A head constable shot dead his son at the Chauri-Chaura police station. Sumit Shukla, Circle Officer says, “He had an altercation with his son during which a shot was fired, son died on the spot. Perpetrator was apprehended, his licensed weapon has been seized,”(24.10) pic.twitter.com/8mpxLtJWbf

— ANI UP (@ANINewsUP) October 25, 2019