Gujarat: सूरत हवाईअड्डे पर 25 करोड़ से अधिक कीमत का सोना जब्त, आतंकी कनेक्शन के एंगल से जांच शुरू

बचाव पक्ष के वकील नदीम चौधरी ने अपनी दलीलों में कहा कि आरोपी सोना तस्करों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी।

जिला सरकारी वकील नयन सुखदवाला ने कहा कि तीनों कथित तस्कर सूरत में छोटी-मोटी नौकरियां करते थे और उनकी मासिक आय लगभग 12,000 रुपये थी। (Express Photo)

गुजरात के सूरत हवाई अड्डे पर पिछले हफ्ते 25 करोड़ रुपये से अधिक के सोने की बरामदगी से संबंधित तस्करी मामले में तीन कथित तस्करों और एक आव्रजन अधिकारी को बुधवार तक राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की हिरासत में भेज दिया गया है। डीआरआई का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील ने सोमवार को एक अदालत को बताया कि सोना तस्करी के इस मामले में आतंकवादी संबंध होने का भी शक है। DRI को बुधवार तक के लिए मिली चारों आरोपियों की हिरासत चारों आरोपियों को सोमवार शाम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सीवी राणा की अदालत में पेश किया गया था। डीआरआई अधिकारियों ने दो रिमांड आवेदन प्रस्तुत किए। एक तीनों कथित तस्करों के लिए और दूसरा रिमांड आवेदन पुलिस उप-निरीक्षक और आव्रजन अधिकारी पराग दवे के लिए, तीन दिनों की हिरासत का अनुरोध किया। अदालत ने DRI को बुधवार तक की हिरासत दे दी। टूरिस्ट वीजा के तहत दुबई गए थे तीनों सोना तस्कर- सरकारी वकील का दावा जिला सरकारी वकील नयन सुखदवाला ने कहा कि तीनों कथित तस्कर सूरत में छोटी-मोटी नौकरियों में शामिल थे और उनकी मासिक आय लगभग 12,000 रुपये थी। उन्होंने कहा, ”वे ऐसी गतिविधियों से अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। हमें यह भी संदेह है कि सोने की तस्करी के पीछे इस्तेमाल किए गए पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। तीनों सोना तस्कर टूरिस्ट वीजा के तहत दुबई गए थे। हमें सोने के पेस्ट वाले बैग ले जाते हुए तीनों का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है।” Also Read Conversion Law: बहराइच में जबरन धर्म बदलवाने के दावे के बाद 24 लोग गिरफ्तार, हिंदू संगठनों ने उठाई थी आवाज सोना तस्करी नेटवर्क में किंगपिन की पहचान अभी तक नहीं जिला सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सोना तस्करी नेटवर्क में किंगपिन की पहचान अभी तक नहीं की गई है। एक विशिष्ट इनपुट पर कार्रवाई करते हुए सूरत और अहमदाबाद के डीआरआई अधिकारियों ने 7 जुलाई को सूरत हवाई अड्डे पर 35 साल के मोहम्मद शाकिब अतासबाजीवाला, 31 साल के उवेश शेख और 35 साल के याशिर शेख के रूप में पहचाने गए तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने तीनों के पास से 43 किलोग्राम सोना भी जब्त किया था। याशिर की पत्नी मारूफ़ा शाइका को पूछताछ के बाद छोड़ा गया अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे शारजाह से सूरत की सीधी उड़ान के जरिए दुबई से सोना लाए थे। याशिर की पत्नी मारूफ़ा शाइका उनके साथ यात्रा कर रही थीं। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि तीनों ने कबूल किया कि उन्हें सोने को चार ब्लैक बेल्ट में पैक करके आव्रजन अधिकारी 46 साल के पीडी दवे की मदद से हवाई अड्डे से बाहर ले जाना था। PM Modi Gold Statue: सूरत में बनी पीएम मोदी की 156 ग्राम की सोने की मूर्ति, क्या बोले कारीगर ? Video आव्रजन अधिकारी पीडी दवे ने ली मेडिकल लीव और नष्ट किए सिम कार्ड दावों के आधार पर, दवे को कथित तौर पर उसी दिन बीमार होने की छुट्टी लेने के बाद भी हवाई अड्डे पर बुलाया गया था। 8 जुलाई को दवे के घर की तलाशी के दौरान कुल 12 लाख रुपये के ब्लैंक चेक जब्त किए गए। डीआरआई अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962, धारा 135 के प्रावधान के तहत रविवार को आधिकारिक तौर पर सभी चार आरोपियों की गिरफ्तारी की घोषणा की। सुखदवाला ने आगे कहा कि दवे ने ठीक होने के दिन गिरफ्तारी के डर से बीमारी की छुट्टी ले ली और कुछ सिम कार्ड नष्ट कर दिए। बचाव पक्ष के वकील नदीम चौधरी ने अपनी दलीलों में क्या- क्या कहा बचाव पक्ष के वकील नदीम चौधरी ने अपनी दलीलों में कहा कि आरोपी तस्करों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी। वहीं दवे का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील तेजश मेहता ने तर्क दिया कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने “पुलिस विभाग के साथ बेदाग सेवा” प्रदान करते हुए 24 साल बिताए हैं। वह पिछले छह महीने से सूरत हवाईअड्डे पर आव्रजन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram