गोवा के DIG की शर्मनाक हरकत, नाइट क्लब में महिला के साथ की छेड़खानी, पीड़िता ने जड़े थप्पड़

गोवा के DIG पर नाइट क्लब में महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। खबर है कि इस हरकत से नाराज होकर महिला ने अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिए।

गोवा DIG ने महिला के साथ की छेड़खानी। (Twitter)

गोवा के DIG पर नाइट क्लब में महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। डीआईजी का नाम डॉक्टर ए कॉन (Doctor A Koan) है। ये दिल्ली पुलिस में भी DCP के पद पर रह चुके हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने गोवा के एक पब में महिला के बदसलूकी की। जिससे नाराज होकर महिला ने डीआई को थप्पड़ जड़ दिए। फिलहाल मामले को लेकर इनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। मामला गोवा के बागा-कैलेंगुट बीच स्थित एक नाइट क्लब की है। आरोप है कि बुधवार को डीआईजी आईपीएस अधिकारी भी क्लब पहुंचे थे और उन्होंने काफी शराब पी रखी थी। इसी बीच उनकी एक महिला के साथ बहस हो गई। जिसके बाद महिला ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की घटना के बाद कल्ब में शोर मचने लगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, डीआई जी मेडिकल लीव पर थे। हैरानी की बात यह है कि फिर वे क्लब में क्या कर रहे थे। आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, क्लब गोवा के किसी बड़े नेता के करीबी का है। इस कारण यह खबर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत तक पहुंच गई। इसकी चर्चा विधान सभा सदन में भी हुई। फिलहाल गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने आरोपी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। खबर यह भी आ रही है कि जब अधिकारी ने महिला के साथ मिसबिहैव किया तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अधिकारी के साथ मारपीट की। घटना की खबर पूरे इलाके में फैल गई। वहीं गोवा के फॉरवर्ड पार्टी MLA विजय सरदेसाई ने विधानसभा में इस घटना का जिक्र किया और डीआईजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानकारी के अनुसार, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। Also Read इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को सिर में मारी गोली, चुनावी रैली से निकलते ही हुई ताबड़तोड़ फायरिंग सीसीटीवी फुटेज में महिला के साथ अभद्रता करते दिखे DIG रिपोर्ट के अनुसार, गोवा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी डीआई महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है।

