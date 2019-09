गोवा पुलिस ने गुरूवार को एक तैराकी कोच के खिलाफ पॉक्सो कानून की धाराओं के तहत बलात्कार एवं धमकाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया। गोवा तैराकी संघ (जीएसए) में कार्यरत सुरजीत गांगुली पर 15 साल की लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया जो उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग कर रही थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया था और खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने इस मामले में कठोर कदम उठाने का वादा किया। जीएसए ने गुरूवार को कोच को बर्खास्त कर दिया था। मामले को लेकर खेलमंत्री किरेण रिजिजू ने भी अपने ट्वीटर अकाउंट पर कोच की कड़े शब्दों में निंदा की है।

I’ve taken a strong view of the incident. The Goa Swimming Association has terminated the contract of coach Surajit Ganguly. I’m asking the Swimming Federation of India to ensure that this coach is not employed anywhere in India. This applies to all Federations & disciplines. https://t.co/q6H1ixZVsi

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 5, 2019