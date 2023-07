प्रेमी के रोक-टोक से परेशान थी प्रेमिका, छुटकारा पाने के लिए कोबरा से डसवाया, ऐसे खुला राज

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक प्रेमिका पर आरोप है कि उसने प्रेमी को अपने रास्ते से हटाने के लिए कोबरा से डसवा दिया।

प्रेमिका ने कोबरा से डसवाया। (Express)

उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक प्रेमिका पर आरोप है कि उसने प्रेमी को अपने रास्ते से हटाने के लिए कोबरा से डसवा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, 15 जुलाई को हल्द्वानी पुलिस को 32 साल के एक युवा व्यापारी अंकित चौहान का शव उनकी कार के अंदर मिला। माना गया कि अंकित की मौत दम घुटने का कारण हुई है। हालांकि पुलिस ने जब मामले को सुलझाना शुरू किया को पता चला कि उसकी प्रेमिका ने उसकी हत्या करवाई थी। उसने अंकित को मारने के लिए पहले से ही प्लानिंग की थी। प्लानिंग भी ऐसी कि बॉलीवुड फिल्म बनाने वाले भी हैरान हो जाएं। प्रेमिका ने सांप से डसवाया दरअसल, रामपुर रोड स्थित रामबाग कॉलोनी निवासी चौहान का शव तीनपानी रेलवे क्रॉसिंग के पास उनकी कार की पिछली सीट पर मिला था। पुलिस ने पाया कि कार के एसी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा था। पुलिस को शक हुआ कि इसकी वजह से ही कारोबारी की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम में चौहान के दोनों पैरों पर सांप के काटने की बात सामने आई और मौत का कारण सांप का जहर निकला। इसके बाद पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों और चौहान की कॉल डिटेल की जांच की। इसके बाद अंकित की प्रेमिका माही का नाम सामने आया। असल में माही और चौहान एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। सपेरे ने किया साजिश का खुलासा इस बीच चौहान की बहन ईशा ने माही और उसके दोस्त दीप कांडपाल पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाते हुए हल्द्वानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने माही की कॉल डिटेल निकाली औऱ सपेरे रमेश नाथ तक पहुंची। पुलिस ने जब सपेरे से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। सपेरे ने जो भी कुछ भी पुलिस को बताया उनके होश उड़ गए। उसने अंकित के हत्या का खुलासा किया। Also Read ड्यूटी के समय जॉगर्स पहन घूम रहा था कर्मचारी, IAS की नजर पड़ी तो लेने के देने पड़ गए अंकित के रोक-टोक से परेशान हो गई थी प्रेमिका सपेरे ने पुलिस को बताया कि माही ने उससे संपर्क किया था और हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए चौहान को सांप से कटवाने में मदद मांगी थी। इसके लिए माही ने सपेरे को 10,000 रुपये भी दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार, माही अपनी जिंदगी में चौहान के लगातार रोक-टोक करने से परेशान थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। सपेरे के मुताबिक माही और बाकी सभी आरोपी नेपाल भाग गए हैं। इस मामले में नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि आरोपियों का पता लगाने के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram