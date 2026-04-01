उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दूसरे धर्म की महिला से शादी करने वाले 32 वर्षीय नितिन कुमार जयंत निवासी गीतांजलि विहार लोनी की उसके ससुराल वालों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। सहायक पुलिस आयुक्त अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब सवा सात बजे भनेड़ा गांव में एक पुलिया के पास नितिन के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली थी। उसे दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि नितिन ने करीब एक साल पहले बागपत जिले के मेहरुद्दीन की बेटी मुस्कान से आपसी सहमति से शादी की थी। जांच में पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से दंपती के बीच घरेलू कलह चल रही थी जिसके बाद मुस्कान अपने मायके लौट गई थी।सोमवार को नितिन के ससुराल के लोग उसके घर आए और विवाद सुलझाने के बहाने उसे अपने साथ ले गए।

उन्होंने बताया कि गांव जाते समय कथित तौर पर उनके बीच बहस छिड़ गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर नितिन को बुरी तरह पीटा और उसका गला दबाकर उसे बेहोशी की हालत में पुलिया के पास छोड़कर भाग गए।

सूत्रों के अनुसार सुलह कराने के लिए नितिन के साथ गए उसके छोटे भाई अमित कुमार की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। अमित ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मुस्कान के पिता मेहरुद्दीन, आसिफ अली और कुछ अज्ञात लोग इस हमले में शामिल थे।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि बाकी आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

यह भी पढ़ें – 20 साल तक धर्म बदलकर छिपा रहा हिस्ट्रीशीटर नरेश, यक्ष ऐप और स्थानीय मुखबिर ने किया पर्दाफाश

मुरादाबाद के नरेश नाम के एक हिस्ट्री-शीटर ​​ने पड़ोसी शहर संभल में करीब दो दशकों तक एक नया नाम और धार्मिक पहचान अपनाकर चुपचाप जीवन बिताया। पुलिस ने बताया कि वह सुल्तान नाम से जाना जाता था, दाढ़ी बढ़ाता था, मस्जिद के पास किराए पर घर लेता था और नमाज पढ़ता था। उसने अपनी फर्जी पहचान को पुख्ता करने के लिए आधार कार्ड , वोटर आईडी और पैन कार्ड सहित जाली दस्तावेज भी बनवाए थे। पढ़ें पूरी खबर…