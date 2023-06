गाजियाबाद धर्मांतरण केस का मास्टरमाइंड शाहनबाज गिरफ्तार, ऑनलाइन गेम्स से कर रहा था बच्चों का ब्रेनवॉश

गाजियाबाद धर्मांतरण केस में पुलिस का बड़ा एक्शन

गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई है। इस केस का मास्टरमाइंड शाहनबाज महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस की एक टीम लंबे समय से महाराष्ट्र में इसकी तलाश में लगी थी, केस के सारे तार इससे जुड़ चुके थे, सबूत भी मौजूद थे। ऐसे में रविवार को शाहनबाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे की पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुंबई की लोकल पुलिस ने भी इस केस में बड़ी मदद की है, उनकी मदद से ही गाजियाबाद पुलिस शाहनबाज को पकड़ पाई। एक जारी बयान में कहा गया है कि जब यूपी पुलिस महाराष्ट्र आई, उनकी तरफ से मुंबरा पुलिस की मदद ली गई। लेकिन जब आरोपी के घर पहुंचा गया, तो ताला लगा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने खान के फोन ट्रेस किए, उसके रिश्तेदारों की लोकेशन को भी ट्रैक किया गया।

