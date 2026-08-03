यूपी के गाजियाबाद से दर्दनाक खबर सामने आई है, यहां राजनगर विस्तार क्षेत्र स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली मनोचिकित्सक डॉ. हमीका अग्रवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर की मौत कथित तौर पर पांचवीं मंजिल से गिरने के कारण हुई है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

कथित तौर पर मनोचिकित्सक ने पांचवी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। 40 साल की डॉक्टर की मौत ने लोगों के जेहन में सवाल खड़ा कर दिया है कि जो खुद मनोचिकित्सक थी, जो दूसरों को खुश रहने औऱ सकारात्मक सोचने की सलाह देती थीं आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया।

बेटी के अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद मां ने बेटे को दिया जन्म, कांस्टेबल अभिषेक यादव पर रेप के बाद बच्ची की हत्या का आरोप

आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कहने को इंस्टा या फेसबुक पर हजारों दोस्त हैं मगर कोई इंसान कितना अकेला है यह हम उसकी फ्रेंड की लिस्ट देखकर नहीं बता सकते। लोगों को इस बात की हैरानी हो रही है कि जब कोई आम इंसान डिप्रेशन में जाता है तो वह मनोचिकित्सक के पास अपना इलाज कराता है और जो खुद लोगों को अवसाद से दूर रहने के टिप्स देती हैं, मेंटली रूप में बीमार लोगों का इलाज करती हैं उनका इस दुनिया को अलविदा कहना हैरान करने वाला है।

तलाक के बाद से तनाव में रहती थीं डॉक्टर

मामले में पुलिस ने बताया कि पेशे से मनोचिकित्सक अग्रवाल राजनगर विस्तार स्थित ऑफिसर सिटी-2 सोसाइटी में अकेली रहती थीं। अग्रवाल के परिजनों के अनुसार, करीब 18 माह पहले हमीका का अपने पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद से वह तनाव में थीं और उनका इलाज भी किया जा रहा था।

परिजन का कहना है कि रविवार शाम हमीका ने इमारत की पांचवीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट से छलांग लगा दी, जिससे नीचे गिरने पर उनके सिर में गंभीर चोट आई। उन्होंनेआगे बताया कि परिसर में मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें अपनी कार से पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हमीका के पिता डॉ. आर. चंद्रा भी मनोचिकित्सक हैं और वह राजनगर विस्तार की ही एक अन्य आवासीय सोसाइटी में रहते हैं। डॉ. चंद्रा ने बताया कि तलाक के बाद से उनकी बेटी लगातार अवसाद से गुजर रही थीं और उसका इलाज किया जा रहा है। इस मामले में नंदग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और मामले के सभी पहलुओं की जांच करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है।

मदद लेना है जरूरी

नोट: WHO के हिसाब से भारत में करीब 4.57 करोड़ लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और हर वक्त लगभग 2.3 करोड़ लोगों को इसकी मदद की जरूरत होती है। अगर आप उदास, परेशान या अकेला महसूस कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। आप Tele-MANAS हेल्पलाइन 14416 या टोल-फ्री 1-800-891-4416 पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। बात करने के लिए iCALL 9152987821 भी है। लेकिन सिर्फ फोन पर बात करना ही इलाज नहीं है। अगर हालत ज्यादा खराब लगे तो डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलना जरूरी है।

यह भी पढ़ें- दुष्कर्म से गर्भवती हुई 11 साल की छात्रा ने बच्ची को दिया जन्म, मां को प्रेग्नेंसी की नहीं था पता

हरियाणा के यमुनानगर जिले में 11 साल की दुष्कर्म पीड़िता ने बुधवार को सिविल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। वह कक्षा पांचवी की छात्रा है। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि प्रसव सामान्य तरीके से हुआ और जच्चा-बच्चा दोनों की हालत स्थिर है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…