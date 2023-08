गाजियाबाद कोर्ट में दिनदहाड़े वकील की हत्या, चैंबर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली

बदमाश गाजियाबाद के सदर तहसील में बने वकील के चेंबर में घुसे और वकील मोनू की गोली मारकर हत्या कर दी।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। फोटो-(इंडियन एक्‍सप्रेस)।

