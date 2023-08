दलित इंजीनियर से मारपीट: 17 महीने बाद गहलोत के विधायक पर मामला दर्ज, पुलिस की सुस्ती पर हाईकोर्ट का सवाल

लगभग 17 महीने हो गए हैं। 28 वर्षीय इंजीनियर हर्षाधिपति वाल्मिकी बिना किसी सहारे के चल नहीं पा रहे हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अपने कमरे में हर्षाधिपति दिन भर बिस्तर पर ही रहते हैं।

दीप मुखर्जी Edited by Keshav Kumar Written by

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हर्षाधिपति वाल्मिकी का इलाज जारी है। (Expresss Photo)

