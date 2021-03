साल 2010 में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की एक फिल्म आई थी ‘Once Upon a Time in Mumbai’ इस फिल्म में अभिनेता अजय देवगन के ड्रेसिंग सेंस को कई लोगों ने पसंद किया था। आज हम जिस गैंगस्टर के बारे में आपको बताने वाले हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो अभिनेता की इस फिल्म में उनकी ड्रेसिंग सेंस और फिल्म में उनके नाम से काफी प्रभावित था। फिल्म ‘Once Upon a Time in Mumbai’ में जिस तरह अजय देवगन सफेद रंग के कपड़े पहनते थे यह गैंगस्टर भी उसी तरह के कपड़े और सफेद जूता पहना करता था।

इतना ही नहीं इस फिल्म में अभिनेता का नाम सुल्तान मिर्जा था, लिहाजा यह गैंगस्टर अपने गैंग के सदस्यों से खुद को सुल्तान मिर्जा ही कहलवाना पसंद करता था। बताया जाता है कि युवराज माथनकर कभी नागपुर के बड़े डॉन संतोष आंबेकर के लिए काम किया करता था। इस डॉन के साथ मिलकर युवराज ने कई काले कारनामों को अंजाम दिया। हालांकि बाद में संतोष आंबेकर और युवराज माथनकर के बीच दुश्मनी बढ़ गई।

बताया जाता है कि नागपुर के सोनेगांव थाने में युवराज माथनकर पर धारा 448, 452, 141, 143, 147, 148, 149, 504, 506 (ब) के तहत केस दर्ज हैं। महंगी कारें और लग्जरी जिंदगी जीने का शौक रखने वाले युवराज माथनकर ने अवैध कामों के दम पर बहुत कम समय में करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई थी।

युवराज माथनकर जो गैंग चलाता था उसपर हत्या, हफ्ता वसूली, हत्या के प्रयास, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं। यह भी कहा जाता है कि युवराज और उसके गुर्गों ने एक बार नागपुर के दिघोरी इलाके में जैन बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के कर्ताधर्ता सारंग नरेश अवथनकर को उनके घर में घुस कर डराया और उनके रंगदारी मांगी थी।

इस दिन नरेश अवथनकर के घर में शादी थी। इस गैंग के सदस्यों ने नरेश अवथनकर के रिश्तेदारों को घर में बंधक बना लिया था। अवथनकर के साथ गाली-गलौज करते हुए उनके सिर पर बंदूक रख उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस दौरान इस गैंग ने उनके घर में लूटपाट भी की थी। इस घटना के बाद नागपुर के इस नामी गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।