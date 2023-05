कुख्यात Gangster Jarnail Singh की हत्या की इस गैंग ने ली जिम्मेदारी, फेसबुक पोस्ट कर कही ये बात

गैंगस्टर जरनैल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी पंजाब के इस बड़े गैंग ने ली है।

गैंगस्टर जरनैल सिंह की गोली मारकर हत्या। (social media)

पंजाब के अमृतसर में बुधवार की सुबह गैंगस्टर जरनैल सिंह जैली (Gangster Jarnail Singh) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नकाबपोश बदमाशों ने जैली पर ताबड़तोड़ 20 से अधिक गोलियां दागी। अब इस इस हमले की जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने ली है। फेसबुक पोस्ट में बंबीहा गैंग ने लिखा है कि गैंगस्टर जरनैल की हत्या गोपी महल गैंग ने की है। यह गैंग हमसे जुड़ा हुआ है। गोपी महल कभी भी जरनैल सिंह से पक्ष में नहीं था। गैंगस्टर जरनैल सिंह हमारे दुश्मन जग्गू कोठी गैंग का मेंबर था। जिस तरह गैंगस्टर जरनैल सिंह की दिनदहाड़े हत्या हुई माना जा रहा था कि उसकी हत्या गैंगस्टर गोपी घनश्यामपुरिया गैंग के लोगों ने की है। हालांकि अब बंबीहा गैंग ने फेसबुक पर खुलासा कर मामला साफ कर दिया है। असल में गैंगस्टर जरनैल सिंह पर हत्या, हत्या की कोशिश, फिरौती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और गोलीबारी के कई मामले दर्ज थे। उस पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम रखा था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर जरनैल सिंह के ऊपर गोली चलाने वाले आरोपियों की पहचान कर ली गई है। वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। Also Read Gangster Jarnail Singh: गोगी गैंग का शार्प शूटर, एक लाख का इनामी, जिसने हरियाणा पुलिस पर बरसाईं थीं गोलियां कैसे शुरू हुई गैंगस्टर जरनैल सिंह की कहानी असल में जरनैल सिंह ‘जैली’ गोगी गैंग का शार्प शूटर था। जिस पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई मामले दर्ज थे। जैली की दिल्ली के ताजपुर गांव के सुनील उर्फ ​​टिल्लू के नेतृत्व वाले एक गिरोह से दुश्मनी थी। गोगी और टिल्लू गिरोह के बीच दुश्मनी 2013 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ कॉलेज चुनाव के दौरान शुरू हुई थी। इस खूनी गिरोह के बीच दुश्मनी के कारण कई मर्डर और जवाबी हत्याएं हुई थीं। हरियाणा पुलिस पर बरसाई थीं गोलियां जेली ने 2016 में अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ मिलकर हरियाणा पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उस वक्त हरियाणा पुलिस ने जैली की कार को रोककर चेक करने की कोशिश की थी। उस वक्त गोगी गिरफ्तार हो गया था मगर जेली भागने में कामयाब रहा था।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram