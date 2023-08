बेंगलुरु हादसों में 4 की मौत, बस के पहिये के नीचे आई बाइक, पिता के साथ स्कूल जा रही बच्ची की चली गई जान

बेंगलुरु में तीन सड़क हादसों में एक बच्ची समेत चार लोगों की मौत हो गई। बच्ची पिता के साथ स्कूल जा रही थी।

बेंगलुरु में तीन सड़क हादसों में एक बच्ची समेत चार लोगों की मौत हो गई। पहले मामले में 4 साल की पूर्वा राव एमडी की मौत हो गई। वह अपने पिता के साथ बाइक के पीछे बैठी थी। रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को कुमारस्वामी लेआउट ट्रैफिक पुलिस सीमा में एक बाइक सवार को बस ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक बस के पहिये के नीचे आ गई। पुलिस ने कहा कि यह घटना लगभग 8.45 बजे उत्तरहल्ली सर्कल के पास हुई जब पूर्वा अपने पिता प्रसन्ना एम एस के साथ पाइक पर प्री-स्कूल जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरहल्ली सर्कल की ओर से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) की एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी और पूर्वा को कुचल दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पुलिस ने बस ड्राइवर बसवराज को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में शिक्षकों की मौत दूसरी घटना एस निजलिंगप्पा कॉलेज के पास की है। पुलिस ने कहा कि राजाजीनगर में केएलई सोसाइटी के एस निजलिंगप्पा कॉलेज के पास हुई दुर्घटना में दो शिक्षकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रामसंद्रा निवासी 42 साल के नरसप्पा और उल्लाल के रहने वाले 21 साल के रक्षा के रूप में हुई। घटना मंगलवार रात करीब 11.30 बजे हुई जब स्कूल टीचर रक्षा अपने दोस्त चंदन के साथ बाइक पर घर लौट रही थीं। तभी कॉलेज लेक्चरर नरसप्पा की बाइक ने विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। तीनों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जहां डॉक्टरों ने बुधवार को नरसप्पा और रक्षा के मौत की जानकारी दी। पुलिस को संदेह है कि चंदन और नरसप्पा तेज गति से गाड़ी चला रहे थे जिससे दुर्घटना हुई। पुलिस ने बताया कि चंदन का इलाज अस्पताल में चल रहा है। Also Read Rajasthan: हनुमानगढ़ में कार ड्राइवर ने महिला को बोनट पर आधा KM तक घसीटा, बचाने के लिए पीछे भागे लोग तो बढ़ा दी स्पीड होमगार्ड की मौत तीसरी दुर्घटना में ड्यूटी पर तैनात एक होम गार्ड की मौत हो गई। उसकी पहचान 42 साल के विजयकुमार के रूप में हुई। वह बुधवार रात डोड्डाबेले जंक्शन के पास एक माल गाड़ी की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है।

