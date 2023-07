कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में राज्यसभा के पूर्व सांसद विजय दर्डा दोषी करार, अगली सुनवाई में तय होगी सजा

अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।

Former Rajya Sabha MP Vijay Darda ( Express File Photo)

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram