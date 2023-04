पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो की भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत

हादसे में मरने वाले देवरिया जिले के महुआडी के रहने वाले हैं।

हादसे में बोलेरो गाड़ी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। (express)

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर शनिवार देर रात एक्सीडेंट हो गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। हादस में मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

