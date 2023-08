UP Crime: छुट्टा जानवरों को जमा कर 40 मिनट तक रोका पशुपालन मंत्री का काफिला, 90 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह आंवला तहसील के गुड़गांव में 9.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पशु पॉलीक्लिनिक के 'भूमि पूजन' के लिए अपने काफिले के साथ जा रहे थे।

न्यूज डेस्क Edited by Keshav Kumar Written by

गांव के लोगों ने छुट्टा पशुओं की समस्या से परेशान होकर ऐसे जानवरों को सड़क पर जमा करके रास्ता जाम कर दिया। इस दौरान मंत्री का काफिला करीब 40 मिनट तक फंसा रहा था। (Express File Photo)

Follow us on



instagram

telegram