पिता ने धारदार हथियार से की बेटी की हत्या, शव को बाइक से बांधकर सड़क पर घसीटा, जानिए क्या है वजह?

पंजाब के अमृतसर जिले में एक पिता ने बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को बाइक से बांधा और सड़क पर घसीटा।

न्यूज डेस्क

पंजाब पुलिस। (Jansatta)

पंजाब के अमृतसर जिले में एक पिता ने बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को बाइक से बांधा और सड़क पर घसीटा। घटना के बारे में जानकर गांव के लोगों में दहशत है। रिपोर्ट के अनुसार, पिता ने शव को ले जाकर अमृतसर जिले के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। घटना गुरुवार की है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि एक शख्स ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को बाइक से बांध दिया और रेलवे ट्रैक पर फेंकने से पहले उसे सड़क पर घसीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया है। बेटी के चरित्र पर पिता को था शक पुलिस ने आगे कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या कर दी क्योंकि उसे उसके चरित्र पर शक था। पुलिस के मुताबिक लड़की एक दिन के लिए घर से कहीं बाहर गई थी। जब वह लौटी तो पिता ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस अधिकारी बताया कि हमें यह भी जानकारी मिली कि आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों को घर में कैद कर लिया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। डर के कारण वे घर से बाहर नहीं निकल सके। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। वहीं पीड़िता की दादी ने कहा कि मेरी पोती घर छोड़कर चली गई थी और वह खुद आ गई। जब वह लौटी तो उसका पिता गुस्से में था, उसने उसे मार डाला। Also Read Azamgarh: प्रिंसिपल और टीचर को मिली जमानत, मां बोलीं- सिर्फ CM Yogi से उम्मीद, मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा बेटी के शव को बाइक से बांधकर घसीटा हमारे सहयोगी इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, एक निहंग सिख ने गुरुवार को कथित तौर पर अपनी 16 साल की बेटी की हत्या कर दी। उसके शव को अपनी मोटरसाइकिल से बांध दिया और उसे पंजाब के अमृतसर जिले के मुच्छल गांव में घसीटा। जानकारी के अनुसार, वह अपने माता-पिता को बिना बताए सिर्फ एक दिन के लिए घर से कहीं चली गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी बेटी का शव घर से करीब 500 मीटर दूर एक रेलवे क्रॉसिंग पर फेंक दिया और मौके से भाग गया। पुलिस ने कहा कि वह अभी भी फरार है। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों को घर में कैद कर लिया और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे वे घर से नहीं निकल सके। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। लड़की के दादा ने कहा कि उनकी पोती बुधवार को घर से चली गई थी। हमने उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। आज दोपहर जब वह वापस आई तो उसके पिता ने उससे पूछताछ की। वह कुछ नहीं बोली। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पांच बच्चे हैं, जिनमें चार बेटियां हैं। मृतक उसकी तीसरी संतान थी। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के शव को कब्जे में ले लिया है। छोटी-छोटी बात पर आपा खो देता है आरोपी रिपोर्ट के अनुसार, लड़की ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। वहीं गांव के निवासी बलबीर सिंह ने दावा किया कि आरोपी अपना आपा खोने के लिए जाना जाता है। वह अक्सर छोटी-छोटी बातों पर अपने बच्चों और पत्नी से मारपीट करता था। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि लड़की के लौटने के बाद उसे गुस्सा आ गया था। उसने अपनी बेटी पर धारदार हथियार से हमला किया और उसे मार डाला।

