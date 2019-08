Faridabad DCP Suicide: हरियाणा के फरीदाबाद (Faridabad) से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) विक्रम कपूर (Vikram Kapoor) ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक विक्रम ने बुधवार (14 अगस्त) की सुबह अपने आवास पर सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस के आला अधिकारी उनके आवास पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं।

क्या है मामला: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरीदाबाद में एनआईटी जोन के डीसीपी विक्रम कपूर ने बुधवार सुबह पुलिस लाइन में अपने आवास पर गोली मार मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के समय उनकी पत्नी बाथरूम में थी। गोली की आवाज सुनकर जैसे ही वो बाहर आईं तो देखा कि पति विक्रम कपूर ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़े थे। यह दृश्य देख उन्होंने आनन- फानन पति को अपने बेटे को जगाया और फिर मामले की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल मौके पर कर पहुंची पुलिस ने शव को को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर, घटनास्थल की फरेंसिक जांच शुरू कर दी है। माणेक से अभी कोई सुसाइड नॉट नहीं मिला है।

Faridabad Deputy Commissioner of Police (DCP), Vikram Kapoor, allegedly committed suicide at his Govt residence by shooting himself with his service rifle early morning today. Police Investigation underway. #Haryana pic.twitter.com/7QD2liOMKK

— ANI (@ANI) August 14, 2019