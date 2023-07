Faridabad Custodial Death: फरीदाबाद में हिरासत में मौत के मामले ने पकड़ा तूल, लाइन हाजिर हुए दो पुलिसकर्मी

पुलिस ने कहा कि शैकुल खान और चार अन्य आरोपियों को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एनआईटी में एक फरीदाबाद निवासी की शिकायत के बाद धोखाखड़ी के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस)

Written by Aiswarya Raj Faridabad Custodial Death: हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस की हिरासत में राजस्थान के अलवर निवासी एक व्यक्ति की मौत के एक दिन बाद उसके परिवार ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद एक निरीक्षक और एक उप-निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह के अनुसार, अधिकारियों का ट्रांसफर पुलिस लाइन में कर दिया गया है। शैकुल खान के भाई साबिर की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वाला शैकुल खान साइबर अपराध के एक मामले में फरीदाबाद पुलिस की हिरासत में था। पुलिस ने कहा था कि शनिवार को ”सांस लेने में कठिनाई और कमजोरी” के कारण उसे अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान रविवार सुबह उसकी मौत हो गई। शैकुल के भाई साबिर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपने दोनों अधिकारियों इंस्पेक्टर बसंत कुमार और एसआई राजेश कुमार के खिलाफ हत्या और सामान्य इरादे (आईपीसी 302 और 34) के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।

