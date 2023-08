Faridabad Violence: फ़रीदाबाद में मस्जिद पर पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में दो गिरफ़्तार

फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा कि आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस, एक देशी रिवॉल्वर, एक तलवार और पेट्रोल से भरी 13 बोतलें बरामद की गईं।

प्रतीकात्मक फोटो। (jansatta)

Faridabad Communal Tension: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद के कैली गांव में एक मस्जिद पर कथित तौर पर पेट्रोल बम फेंकने में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को छह दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने कहा कि आरोपियों के कब्जे से एक देशी पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस, एक देशी रिवॉल्वर, एक तलवार और पेट्रोल से भरी 13 बोतलें बरामद की गईं। 3 अगस्त को हुई धार्मिक स्थल पर हमले की घटना, पुलिस ने आरोपियों को दबोचा पुलिस के मुताबिक धार्मिक स्थल पर हमले की यह घटना 3 अगस्त की तड़के हुई। आधी रात के आसपास फरीदाबाद पुलिस गश्त कर रही थी जब उन्हें सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर पेट्रोल बम फेंका है। पुलिस के पहुंचते ही आरोपियों ने अपनी मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश की। प्रवक्ता सिंह ने कहा कि पुलिस ने तुरंत पीछा किया और कुछ देर पीछा करने के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। फरीदाबाद के सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में IPC की इन धाराओं में शिकायत दर्ज पुलिस अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पलवल जिले के असावटी गांव निवासी रवि और प्रवेश के रूप में हुई है। अन्य आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके खिलाफ फरीदाबाद के सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपियों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, हिंसा भड़काने, शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन, साजिश रचने और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने से संबंधित संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। Also Read Nuh Communal Clashes: हरियाणा के नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में तीन की मौत, गुरुग्राम- फरीदाबाद तक फैला तनाव हरियाणा के नूंह जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आंच फरीदाबाद तक पहुंची हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा निकाली गई ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभायात्रा पर हमले के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में हरियाणा पुलिस के दो होम गार्ड समेत तीन लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सांप्रदायिक तनाव की आंच मानेसर, पलवल, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक पहुंच गई थी। हरियाणा के कई जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़की तो एहतियातन इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई और केंद्र से अतिरिक्त बल मांग कर तैनाती की गई। पुलिस और प्रशासन की काफी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया है। Ground Report: Nuh Hinsa के बाद Gurugram में घर खाली कर रहे लोग, क्या बोला Bajrang Dal?| Amit Hindu | Video

