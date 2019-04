फिल्म इंडस्ट्री में इस अभिनेत्री ने बड़ा नाम कमाया। इंडस्ट्री ने उन्हें शोरहत और दौलत सबकुछ दिया लेकिन इस अभिनेत्री की निजी जिंदगी में इतना कुछ बुरा हुआ कि उन्होंने इन दुश्वारियों से हार मान ली। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकन साइलेंट फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक मार्वेल री की। मार्वेल री का जन्म नेब्रास्का में हुआ लेकिन उनके माता-पिता साल 1910 में कैलिफोर्निया आ गए। उस वक्त मार्वेल री की उम्र महज 9 साल थी। साल 1918 में मार्वेल री ने साइलेंट फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और Keystone Film Company के साथ काम किया। जल्दी ही मार्वेल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नाम बन गईं। उन्होंने A Clever Dummy, The Summer Girls, When Love is Blind, The Simp जैसी फिल्मों में काम किया।

3 सितंबर, 1936 को अचानक मार्वेल कैलिफोर्निया के क्रॉम्पटन पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई की तीन लोगों ने उनका अपहरण कर लिया और उनके साथ गैंगरेप किया है। जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर की रात मार्वेल लॉस एंजलिस के क्रॉम्पटन एवेन्यू की सड़कों पर टहल रही थी। इस रात 3 लोगों ने उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की पेशकश की। लेकिन मार्वेल ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर मार्वेल के अपहरण की कोशिश की। जब अभिनेत्री ने उनका विरोध किया तब उनलोगों ने कई शीशे की बोतलें अभिनेत्री के शरीर पर फोड़ दी। उन्होंने इन शीशों से अभिनेत्री के चेहरे और हाथों को फाड़ दिया। इन तीनों ने मिलकर अभिनेत्री की जमकर पिटाई की और उनका अपहरण कर लिया। इन सभी ने अभिनेत्री से बारी-बारी से बलात्कार भी किया।

करीब 4 घंटों तक यातनाएं सहने के बाद मार्वेल किसी तरह वहां से बच कर निकल सकीं और उन्होंने पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मार्वेल की हालात काफी खराब थी और कई दिनों तक वो डॉक्टरों की निगरानी में रहीं। इस मामले में पुलिस ने 5 सितंबर को सभी आरोपियों को गिरप्तार कर लिया और सभी जेल चले गए। साल 1937 में इन तीनों ने अपनी सजा के खिलाफ फिर से ट्रायल चलाने की मांग की और करीब दो साल बाद सभी जेल से छूट गए। इधर अपने जख्मों से उभरने की कोशिश में लगी मार्वेल मानसिक रुप से काफी परेशान हो गईं। महज 36 साल की उम्र में अभिनेत्री ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मार्वेल की मौत से फिल्म इंडस्ट्री दंग रह गई।

अभिनेत्री मार्वेल री की निजी जिंदगी काफी उथल-पुथल से भरी रही। साल 1921 में जब मार्वेल गर्भवती थीं तो एक गुरिल्ला के साथ शूटिंग के दौरान इस जानवर ने उनके पेट पर जोरदार लात मार दी थी। इस हादसे में उनके होने वाले बेटे की मौत हो गई और अभिनेत्री के फिल्मी करियर पर भी ब्रेक लग गया। कहा जाता है कि अभिनेत्री के पहले पति हेनरी वेल्स ने उनके पैसे चुराए और उनके साथ मारपीट भी की। मार्वेल के दूसरे पति भी उन्हें काफी टॉर्चर करते थे। अचानक पति की मौत ने मार्वेल को मानसिक रुप से काफी तोड़ दिया था। मार्वेन ने तीसरी शादी भी की थी लेकिन उनके पति एडविन विलकिन्सन ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद मार्वेल यह सोचने लगी थीं कि उनके जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं बचा है। (और…CRIME NEWS)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App