देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम का एक वीडियो सामने आया है, जिसने आम आदमी को डरने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल, इस वीडियो में नकाबपोश हथियारबंद 3 बदमाशों ने देर रात घर लौटे परिवार को बंधक बना लिया और जमकर लूटपाट की। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

कहां का है मामला: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह फुटेज दिल्ली के मॉडल टाउन एरिया की है, जिस पर रविवार रात करीब 3:18 बजे की टाइमिंग नजर आ रही है। राजधानी में इस तरह की सनसनीखेज वारदात होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है।

National Hindi News, 01 July 2019 LIVE Updates: दिन भर की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

क्या है वीडियो में? इस वीडियो में एक मर्सिडीज कार घर में एंट्री करती नजर आ रही है, जिसमें पति-पत्नी अपने मासूम बच्चे के साथ सवार हैं। घर के अंदर गाड़ी पार्क करने के बाद पति गेट बंद करने जाता है, लेकिन 3 नकाबपोश बदमाश उसे गनपॉइंट पर ले लेते हैं। इसके बाद आरोपी करीब एक मिनट तक लूटपाट करते रहते हैं। वहीं, एक बदमाश कार में बैठी महिला के पास पहुंचता है और उससे भी सामान लूट लेता है।

#WATCH Delhi: Family robbed at gunpoint by three masked miscreants at the parking of their residence in Model Town area around 3 am today. pic.twitter.com/KLFWbkMVpZ

— ANI (@ANI) July 1, 2019