First ChatGPT Arrest: चैट जीपीटी के गलत इस्तेमाल पर पहली गिरफ्तारी, चीन में ट्रेन हादसे की फर्जी खबर पर पुलिस कार्रवाई

चीन के उत्तर पश्चिम गांसू प्रांत की पुलिस ने कहा कि हांग उपनाम वाले एक संदिग्ध को ‘‘AI प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर झूठी खबर’ गढ़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है।

ChatGPT का लोगो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। (REUTERS/File Photo)

First ChatGPT arrest in China: चीन की पुलिस ने कथित तौर पर एक ट्रेन दुर्घटना की फर्जी खबर बनाने और “जानकारी गढ़ने” के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक (Artificial Intelligence) का उपयोग करके इसे ऑनलाइन प्रसारित करने और इसे कई अकाउंट पर पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इसे चैटजीपीटी के दुरुपयोग (ChatGPT Misuse) के लिए चीन की पहली गिरफ्तारी बताया जा रहा है। चीन के उत्तर-पश्चिमी गांसु प्रांत में Fake News वायरल चीन के उत्तर-पश्चिमी गांसु प्रांत की पुलिस ने रविवार को एक बयान में कहा कि हांग उपनाम के एक संदिग्ध को “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक का उपयोग करके झूठी और फर्जी जानकारी गढ़ने” के आरोप में हिरासत में लिया गया है। मामले ने पहली बार एक काउंटी पुलिस ब्यूरो के साइबर डिवीजन का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने एक नकली समाचार लेख देखा। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सोमवार को रिपोर्ट में दावा किया था कि 25 अप्रैल को एक स्थानीय ट्रेन दुर्घटना में नौ लोगों की मौत हो गई थी। पकड़ में आने तक 15000 से ज्यादा लोगों ने देखी Fake News कोंगटोंग काउंटी के साइबर सुरक्षा अधिकारियों ने चीन के सर्च इंजन Baidu द्वारा चलाए जा रहे ब्लॉगिंग प्लेटफार्म बैजियाहो पर 20 से अधिक अकाउंट द्वारा एक साथ पोस्ट की गई रिपोर्ट देखी थी। अधिकारियों के ध्यान में आने तक रिपोर्ट को 15,000 से अधिक क्लिक मिल चुके थे। गांसु सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि हांग पर “झगड़ा और परेशानी भड़काने” के अपराध का संदेह था। ऐसे आरोप में आम तौर पर अधिकतम पांच साल की सजा होती है। दी जा सकती है 10 साल की जेल समेत गंभीर सजा बयान के मुताबिक ऐसे मामलों में जिन्हें विशेष रूप से गंभीर माना जाता है अपराधियों को 10 साल की जेल हो सकती है और अतिरिक्त दंड भी दिया जा सकता है। यह पहली बार है जब बीजिंग द्वारा “डीपफेक” तकनीक के उपयोग को विनियमित करने के पहले प्रावधानों के आधिकारिक तौर पर जनवरी में लागू होने के बाद चीनी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के बारे में जनता को भी बताया गया है। गांसू पुलिस ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट की शुरुआत का पता संदिग्ध हांग के स्वामित्व वाली एक कंपनी से लगाया। यह दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के शेनझेन में पंजीकृत निजी मीडिया प्लेटफॉर्म संचालित करती है। करीब 10 दिन बाद पुलिस की एक टीम ने हांग के घर और उसके कंप्यूटर की तलाशी ली और उसे हिरासत में ले लिया। Also Read Texas Mall Shooting: टेक्सास मॉल गोलीबारी में तेलंगाना के जिला जज की बेटी समेत 8 लोगों की मौत, शव को हैदराबाद लाने की कोशिश बैजियाहाओ और चैटजीपीटी के घालमेल से बनाई फर्जी रिपोर्ट बयान में कहा गया है कि हांग ने कबूल किया है कि उसने बैजियाहाओ के डुप्लीकेशन चेक फंक्शन को दरकिनार कर अपने द्वारा हासिल किए गए कई अकाउंट पर रिपोर्ट को पब्लिश किया। इसमें कहा गया है कि उसने पिछले वर्षों से चीन में चल रही सामाजिक कहानियों को चैटजीपीटी में एक ही नकली कहानी के विभिन्न संस्करणों का निर्माण करने के लिए इनपुट किया और उन्हें अपने बैजियाहो खातों में अपलोड कर दिया। चीन के IP पतों के लिए सीधे उपलब्ध नहीं है ChatGPT चैटजीपीटी चीन के आईपी पतों के लिए सीधे उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद अगर चीन के यूजर्स के पास भरोसेमंद वीपीएन कनेक्शन है तो अभी भी इसकी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। Microsoft और Google द्वारा अपने नवाचारों की घोषणा के बाद चीनी आईटी आउटलेट चैटजीपीटी के अपने संस्करणों के साथ प्रयोग कर रहे थे। What is ChatGPT? How to use ChatGPT? | क्या है ChatGPT और इसे कैसे इस्तेमाल करते है? Video सोशल मीडिया पर बारीकी से नज़र रखता है कम्यूनिस्ट चीन चीन फ़ायरवॉल के माध्यम से अपने सोशल मीडिया पर बारीकी से नज़र रखता है। विशेष रूप से 592 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता सिना वीबो के जरिए चीन यह सुनिश्चित करता है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण जानकारी तो बाहर नहीं आ रही है। चीन के शीर्ष इंटरनेट नियामक ने लंबे समय से चिंता व्यक्त की है कि अनियंत्रित विकास और डीप सिंथेसिस तकनीक के उपयोग से ऑनलाइन घोटाले या मानहानि जैसी आपराधिक गतिविधियों में इसका उपयोग हो सकता है। चैटजीपीटी से फैलने वाले “अफवाहों” से बचने की चेतावनी हाल के महीनों में चैटजीपीटी वायरल हुआ है। चीन की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तकनीक के बारे में बार-बार संदेह और यहां तक ​​कि चेतावनी भी दी है। चीनी सुरक्षा तंत्र द्वारा की गई चैटबॉट पर पहली टिप्पणियों में से एक में बीजिंग में पुलिस ने विशेष रूप से फरवरी में जनता को चैटजीपीटी द्वारा फैलने वाले “अफवाहों” से सावधान रहने की चेतावनी दी थी।

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram