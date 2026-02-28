Ex-Muslim YouTuber Saleem Wastik Stabbed: मशहूर यूट्यूबर सलीम वास्तिक, जो पहले मुस्लिम थे और टीवी शो में अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपने घर में कई बार चाकू मारे जाने के बाद हॉस्पिटल में गंभीर हालत में हैं। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि हमला शुक्रवार सुबह अशोक विहार कॉलोनी में हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

गला काटने की कोशिश की गई

दो आदमी जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर आए और सीधे 50 वर्षीय वास्तिक के घर के अंदर बनाए गए ऑफिस में घुस गए। हमलावरों ने उनकी गर्दन और पेट में कई बार चाकू मारे और फरार हो गए। जानकारी मुताबिक उनका गला काटने की कोशिश की गई।

आस-पास के लोगों और परिवार वालों ने उन्हें पहले पास के अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि, वहां के डॉक्टरों ने उनकी चोटों को जानलेवा बताया और उन्हें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (GTB) हॉस्पिटल रेफर कर दिया। यहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को सुबह लगभग 8:00 बजे डायल 112 पर पहला अलर्ट मिला, जिसमें बताया गया कि अली गार्डन इलाके में दो अनजान लोगों ने एक आदमी को चाकू मार दिया है।

बेटे ने दर्ज कराई FIR

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, घायल की पहचान नूर हसन के बेटे सलीम वास्तिक के तौर पर की और उन्हें तुरंत मेडिकल केयर के लिए ट्रांसफर करने का इंतजाम किया। मामले में वास्तिक के बेटे उस्मान ने एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई, जिसके बाद केस रजिस्टर किया गया।

शिकायत में हमले में शामिल गाड़ी में सवार दो अनजान लोगों के नाम हैं, साथ ही अशफाक, सोनू, शाहरुख नेता, भाटी बिल्डर और एक लोकल AIMIM लीडर अजगर के भी नाम शामिल हैं। उस्मान ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उसके पिता पर हमला करवाया और सबूत इकट्ठा करने और गिरफ्तारी की मांग की है।

पुलिस आस-पास के CCTV कैमरों से फुटेज चेक कर रही है। हमलावरों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई हैं।वास्तिक, जो कई प्रोग्राम में आ चुके हैं और YouTube समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे हैं, पहले भी मुस्लिम समुदाय और इस्लाम छोड़ने के बाद इस्लाम के पहलुओं की बुराई करने वाले बयानों के लिए खबरों में रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया है कि हमले के मकसद की जांच की जा रही है।

क्यों कट्टरपंथियों के निशाने पर थे सलीम?

बता दें कि ‘सलीम वास्तिक 0007’ नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले सलीम गाजियाबाद के लोनी के ही रहने वाले हैं। उन्होंने एक आम मुस्लिम बच्चे की तरह आजाद स्कूल से दीनी तालीम भी हासिल की। हालांकि, वे चर्चा में तब आए जब उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ने एलान किया और खुद को ‘एक्स मुस्लिम’ (Ex-Muslim) घोषित कर दिया।

ऐसा करने के बाद वे लगातार इस्लाम धर्म, मदरसों की शिक्षा और मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति पर कड़े सवाल उठाने लगे। सलीम का मानना था कि मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों और हलाला जैसी प्रथाओं के खिलाफ बोलना जरूरी है।

अपने बेबाक बोल की वजह से ही वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। वो टीवी शो में अपनी बेबाक राय रखते थे। उनकी यही बेबाकी उनकी जान की दुश्मन बन गई। माह-ए-रमजान में उनपर सुनियोजित हमला कराया गया, जिससे वो जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।