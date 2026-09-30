भोपाल के सूरज नगर से सनसनीखेज खबर सामने आई है, यहां बुधवार तड़के पनघट कॉलोनी से रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल का गला कटा हुआ शव उनके घर पर मिला। घटना की खबर लगते ही इलाके के लोग दहशत में आ गए। घटना रतिबाद पुलिस स्टेशन इलाके की है। इस घटना के बीच उनका केयर टेकर गायब है जिसे एक एंजेसी के जरिए कुछ दिन पहले ही काम पर रखा गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, राकेश अग्रवाल का शव सूरज नगर में पनघट कॉलोनी के पीछे उनके घर के बेडरूम में मिला। ACP अंकिता खटारकर के मुताबिक, हत्या लगभग रात 2 बजे से 3 बजे के बीच की गई है। फोरेंसिक टीम ने घर की जांच कर सबूत इकट्ठा किए है, जबकि पुलिस इस बात का पता लगा है कि घटना के समय क्या हुआ था। इसलिए पुलिस इस घटनाक्रम को फिर से समझने की कोशिश कर रही है।

पुलिस ने आगे बताया कि अग्रवाल की पत्नी सुबह करीब 4 बजे उठीं तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। उन्होंने कथित तौर पर अमर नाम के एक दूसरे केयरटेकर को बुलाया, जिसने दरवाज़ा खोलने में मदद की और अंदर अग्रवाल का गला कटा हुआ शव मिला।

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पुलिस का कहना है कि वे अब वरुण कुमार नाम के केयरटेकर पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं, जिसे तीन दिन पहले ही एक एजेंसी के ज़रिए 24 घंटे के केयरटेकर-कम-मेल नर्स के तौर पर काम पर रखा गया था। वह पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है जो घटना के बाद से ही गायब है। पुलिस को शक है कि वह घर से भाग गया होगा और उसे खोजने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि घर से ज़्यादातर सामान गायब हैं, बस एक जोड़ी कपड़े ही बचे थे।

ACP खटाकर ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “केयरटेकर को तीन दिन पहले ही एक एजेंसी के ज़रिए 24 घंटे काम करने वाले केयरटेकर-कम-मेल नर्स के तौर पर रखा गया था। अभी उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है और हम उसकी गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।”

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पुलिस ने अभी तक हत्या में कुमार की भूमिका के बारे में कोई पक्का नतीजा नहीं निकाला है। जांच करने वाले अधिकारी घर से मिले सबूतों, आस-पास के इलाकों के CCTV फुटेज और दूसरी जानकारियों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्या के समय घर के अंदर कौन था और इसमें शामिल लोग घर से कैसे बाहर निकले। फिलहाल पुलिस हत्या की वजह का भी पता नहीं लगा पाई है

अधिकारी ने कहा, “अब तक घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं मिला है। संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि असल में क्या हुआ था।”

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