दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कानपुर देहात से भाजपा विधायक और ग्रेटर नोएडा स्थित एवीपी बिल्डटेक के निदेशक विनोद कुमार कटियार व अन्य पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों के खिलाफ पैसे लेकर ग्राहकों को फ्लैट न देने का आरोप लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की रहने वाली अंजना सिंह नामक महिला ने शिकायत दर्ज करवायी है। बता दें कि एवीपी बिल्डटेक का रजिस्टर्ड कार्यालय नई दिल्ली के ओखला मंडी के समीप है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, एवीपी बिल्डटेक ने नोएडा के सेक्टर-77 में अपार्टमेंट बना बेचने के लिए योजना तैयार की थी। कंपनी द्वारा जमीन का अधिग्रहण भी किया गया। ग्राहकों को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकरी मिले, वे फ्लैट खरीद सकें, इसके लिए विज्ञापन दिए गए। कई ग्राहकों ने खरीद के लिए कुल मूल्य का 10 प्रतिशत रकम दे फ्लैट बुक भी किया। ग्राहकों को यह बताया गया था कि उन्हें मार्च 2014 तक फ्लैट तैयार कर दे दिए जाएंगे। लेकिन ग्राहकों को फ्लैट नहीं दिया गया।

Delhi Police Economic Offences Wing (EOW) files FIR against BJP MLA from Kanpur Dehat & Greater Noida’s AVP Buildtech Director Vinod Kumar Katiyar & 5 others for allegedly taking money & not giving flats to the customers.

— ANI (@ANI) January 5, 2019