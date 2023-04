Delta Flight Case: नशे में धुत यात्री का डेल्टा फ्लाइट में हंगामा, पुरुष अटेंडेंट को किया जबरन Kiss, मामला दर्ज

इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी डेविड एलन बर्क को मारपीट और आपराधिक दुराचार के आरोप में 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।

डेल्टा फ्लाइट में हंगामे को लेकर केस दर्ज कर लिया गया और आरोपी को 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। (File photo: Indian Express)

Fight in Delta Flight: उड़ान के दौरान आसमान में फ्लाइट के अंदर साथी यात्रियों से बुरे व्यवहार का मामला थमता नहीं दिखता। नया मामला अमेरिका के डेल्टा एयरलाइंस (Delta Airlines) की मिनेसोटा से अलास्का की उड़ान के दौरान सामने आया है। डेल्टा फ्लाइट में एक 61 वर्षीय यात्री ने कथित तौर पर भारी मात्रा में शराब पीने के बाद केबिन क्रू के सदस्यों में से एक पुरुष अटेंडेंट को जबरन खींचकर चूम (Kiss) लिया। उसके इस चौंकाने वाले व्यवहार के बाद फ्लाइट में सुरक्षा को लेकर लेवल-2 का खतरा पैदा हो गया था। उड़ान के दौरान ड्रिंक नहीं देने पर भड़क उठा यात्री द न्यू यॉर्क पोस्ट की खबर में स्थानीय कोर्ट में एयरलाइंस की ओर से दिए गए हलफनामे के मुताबिक हंगामा कर रहे यात्री की पहचान डेविड एलन बर्क के रूप में की गई। पहचाने गए यात्री ने मिनेसोटा से 10 अप्रैल की उड़ान में “स्तर 2 का सुरक्षा खतरा” पैदा कर दिया था। दरअसल, बर्क को प्रथम श्रेणी के यात्री होने के नाते शराब पी सकने की इजाजत दी गई थी। हालांकि, उड़ान के नियमों के कारण उसे ड्रिंक नहीं दी गई, जिससे वह भड़क गया था। फ्लाइट अटेंडेंट की तारीफ करने के बाद बेहूदा डिमांड रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा एयरलाइंस के विमान के उड़ान भरने के बाद बर्क को उसी पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा सर्विस दी गई थी। बाद में कथित तौर पर अटेंडेंट बर्क के हमले का शिकार हो गया। कथित तौर पर एक चुंबन (Kiss) का अनुरोध (Demand) करने से पहले बर्क फ्लाइट अटेंडेंट की तारीफ करने के लिए गैलरी में रुक गया था। अटेंडेंट के इनकार करने के बाद बर्क ने कथित तौर पर उसकी गर्दन पकड़ ली, उसको अपनी ओर खींच लिया और उसकी गर्दन को जबरन चूम लिया। Also Read Pune: पहले Whatsapp फिर Instagram पर झांसा, Bitcoin के बहाने पुणे के कारोबारी से ठगे 23 लाख, FIR दर्ज पूछताछ के दौरान बर्क ने सारे आरोपों से किया इनकार घटना के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने खुद को बचाने के लिए डेल्टा एयरलाइंस के विमान के केबिन के पिछले हिस्से में शरण ली। विवाद के दौरान बर्क ने एक ट्रे पर रखे एक डिश को भी खराब कर दिया था। इस ट्रे में फ्लाइट के कैप्टन के लिए भोजन रखा था। लैंडिंग के बाद पायलट ने घटना की रिपोर्ट करने के लिए हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षा बलों से संपर्क किया। एफबीआई अधिकारियों से पूछताछ के दौरान बर्क ने कहा कि उसने डिश नहीं तोड़ी, न ही उसने फ्लाइट अटेंडेंट को चूमा और वह नशे में भी नहीं था। हालांकि, बर्क ने उड़ान से पहले ड्रिंक किए जाने की बात कबूल कर ली थी। Air India Flight: लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में झगड़ा, Take Off के बाद वापस Delhi लौटी! Video आरोपी को कोर्ट में 27 अप्रैल को पेश करने का आदेश डेल्टा फ्लाइट के पायलट की शिकायत पर एफबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी डेविड एलन बर्क को मारपीट और आपराधिक दुराचार के आरोप में 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। बर्क पर यह भी आरोप है कि उसने पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट को तमाम यात्रियों के सामने तुम बहुत सुंदर हो समेत और भी कई अभद्र बातें कहा था। https://www.jansatta.com/blank.html

