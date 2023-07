Punjab: ‘घोड़े वाले कैप्सूल’ की ओर क्यों रुख कर रहे हैं पंजाब के ड्रग एडिक्ट्स? क्या है पूरा मामला

नशेड़ियों द्वारा इस दवा का दुरुपयोग करने की रिपोर्टों के बाद मनसा प्रशासन ने 2021 में बिना प्रिस्क्रिप्शन के 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन कैप्सूल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम बढ़ाया। बठिंडा केमिस्ट एसोसिएशन ने भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर मालिकों को प्रिस्क्रिप्शन के बिना डोज नहीं बेचने का निर्देश दिया।

'घोड़े वाले कैप्सूल' की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक शख्स की गिरफ्तारी के विरोध में मनसा में एक रैली के दौरान काफी भीड़ जुटी।(Express Photo)

Punjab Drugs News: अपने स्टड फार्मों के लिए मशहूर पंजाब के मालवा बेल्ट में पशु चिकित्सक (Veterinary Doctors) बहुत दिनों पहले घोड़ों में न्यूरोपैथिक दर्द के इलाज के लिए प्रीगैबलिन की उच्च खुराक (High Dose Pain Killer) का इस्तेमाल करते थे। आम बोलचाल में लोग इसे घोड़े वाले कैप्सूल (घोड़ों के लिए कैप्सूल) कहते रहे हैं। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में जारी सरकारी अभियान के बीच नशे की लत वाले लोगों ने “मनोरंजक दवाओं” के रूप में इन गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। NDPS Act के तहत प्रीगैबलिन कैप्सूल का इस्तेमाल दंडनीय नहीं इस चर्चित दवा की ओर नशेड़ी लोगों के रूख करने के पीछे बड़ा कारण है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) के तहत प्रीगैबलिन कैप्सूल का इस्तेमाल दंडनीय नहीं है। नशेड़ियों द्वारा इस दवा का दुरुपयोग करने की रिपोर्टों के बाद मनसा प्रशासन ने साल 2021 में बिना प्रिस्क्रिप्शन के 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन कैप्सूल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। बठिंडा केमिस्ट एसोसिएशन ने भी लगाया था प्रीगैबलिन की बिक्री पर प्रतिबंध इसके बाद बठिंडा केमिस्ट एसोसिएशन ने भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर मालिकों को प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसकी खुराक नहीं बेचने का निर्देश दिया था। प्रीगैबलिन की बिक्री पर प्रतिबंध के बारे में बात करते हुए बठिंडा जिले के उपायुक्त कार्यालय ने कहा कि वह कानून के अनुसार किसी दवा पर सिर्फ तीन महीने के लिए प्रतिबंध लगा सकता है और प्रत्येक तिमाही के बाद प्रतिबंध को नवीनीकृत करना आवश्यक है।

