सैक्सोफोन, बांसुरी, तबला और मृदंगम बजाते थे… नवंबर में मिलता बड़ा सम्मान, हनी ट्रैप-पाकिस्तान कनेक्शन में DRDO के टॉप साइंटिस्ट गिरफ्तार

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के एक शीर्ष वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने 3 मई को एक संदिग्ध मामले में कथित जासूसी और पाकिस्तान स्थित खुफिया अधिकारियों के साथ गलत इरादे से संपर्क में होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के शीर्ष वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर| (Express Photo)

DRDO Espionage Row: हनी ट्रैप के एक संदिग्ध मामले में पाकिस्तान स्थित खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ गलत इरादे से संपर्क करने के लिए महाराष्ट्र एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए प्रदीप कुरुलकर इस साल नवंबर में वैज्ञानिक एच (Scientist H) या ‘उत्कृष्ट वैज्ञानिक’ के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के शीर्ष वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर सैक्सोफोन, बांसुरी, तबला और मृदंगम बजाया करते थे और उन्हें “बात करना और कहानियां सुनाना पसंद था।” सहयोगियों और दोस्तों ने प्रदीप कुरुलकर के बारे में बताया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के एक शीर्ष वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) ने 3 मई को हनी ट्रैप के एक संदिग्ध मामले में कथित जासूसी और पाकिस्तान स्थित खुफिया अधिकारियों के साथ गलत इरादे से संपर्क में होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनके सहयोगियों और दोस्तों ने उन्हें “टास्कमास्टर जो संघर्षों का समाधान करने में अच्छा है”, एक “बहुआयामी वैज्ञानिक” और “एक बातूनी बॉस जो कहानियां सुनाना पसंद करते हैं” के रूप में याद किया है। कई बड़ी भूमिकाओं के बाद इस आरोप में निलंबन 59 साल के प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (इंजीनियर) या आर एंड डीई विंग के निदेशक थे। उन्होंने रणनीतिक संपत्तियों के विकास सहित कई सामरिक रूप से संवेदनशील परियोजनाओं को संभाला। इनमें सैन्य पुलों से लेकर ग्राउंड सिस्टम, शस्त्रागार और भारत में लगभग सभी मिसाइलों के लांचर शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले डीआरडीओ की सतर्कता शाखा ने एक आंतरिक जांच की। कुरूलकर को एक आंतरिक स्थानांतरण में पुणे में आर्मामेंट कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर कार्यालय में फिर से नियुक्त किया गया था। गिरफ्तारी के बाद प्रदीप कुरुलकर को निलंबित कर दिया गया है। गिरफ्तारी नहीं होती तो नवंबर में मिलता बड़ा सम्मान प्रदीप कुरुलकर इस साल नवंबर में वैज्ञानिक एच (H) या ‘उत्कृष्ट वैज्ञानिक’ के पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे। डीआरडीओ पदानुक्रम के भीतर यह दूसरा सर्वोच्च पद है। उनके सहयोगी का कहना है कि जब उन्हें आंतरिक स्थानांतरण में बाहर ले जाया गया तो उन्हें संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सहयोगी ने कहा, “उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिन पहले हमें आभास हुआ था कि कुछ चल रहा है। फिर अप्रत्याशित आंतरिक स्थानांतरण हुआ। लेकिन गिरफ्तारी और वह भी ऐसे मामले में हम सभी के लिए एक बड़ा सदमा था।” Also Read DRDO के वैज्ञानिक की हिरासत बढ़ाई गई, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप, महाराष्ट्र ATS ने किया था गिरफ्तार ‘प्रदीप कुरुलकर की गिरफ्तारी चिंता बढ़ाने वाली है’ कुरुलकर के सहकर्मी ने कहा कि डीआरडीओ में न केवल अपने पदों के कारण बल्कि जिन परियोजनाओं पर उन्होंने काम किया उनके कारण भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। इसलिए उनकी गिरफ्तारी चिंता बढ़ाने वाली है। सहकर्मी ने कुरुलकर को एक प्रभावी टास्कमास्टर के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि वह जानता है कि काम कैसे करना है। सहकर्मी ने कहा, “DRDO परियोजनाओं में अक्सर कई टीमें होती हैं और दृष्टिकोण में हमेशा अंतर होता है। कुरुलकर इन संघर्षों को सुलझाने और परियोजनाओं को उसके तार्किक परिणाम तक ले जाने में अच्छे थे।” इन अहम परियोजनाओं के अगुवा या हिस्सा थे कुरुलकर कुरुलकर के एक सहयोगी ने कहा, “2000 के दशक के मध्य में DRDO ने भारत में रक्षा अनुसंधान के भविष्य पर विचार करने के लिए G-FAST, ग्रुप ऑफ फोरकास्टिंग सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज नामक एक एलीट थिंकटैंक का गठन किया था। कुरुलकर उन 10-12 व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें डीआरडीओ के लगभग 6,000 वैज्ञानिकों के एक पूल से इस समूह का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था। वह डीआरडीओ के शीर्ष प्रबंधन समूह का भी हिस्सा थे।” उनके सहयोगियों का कहना है कि जब कुरुलकर उन टीमों के प्रमुख सदस्य थे, जिन्होंने कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट – मिशन शक्ति और परमाणु-सक्षम श्रृंखला अग्नि पर काम किया। यकीनन उनका सबसे बड़ा योगदान टू-एयर मिसाइल (एसएएम) आकाश की सतह के सफल विकास में था। कुरुलकर भारतीय सेना और वायु सेना की वायु रक्षा क्षमताओं की एक प्रमुख संपत्ति आकाश ग्राउंड सिस्टम के प्रोजेक्ट लीडर और टीम मैनेजर भी थे। DRDO की वेबसाइट से हटाई गई कुरुलकर की प्रोफ़ाइल डीआरडीओ की वेबसाइट पर कुरुलकर की प्रोफ़ाइल को उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद हटा दिया गया था में कुछ अन्य मिसाइल प्रणालियों की सूची है जिन पर उन्होंने काम किया। इनमें मध्यम दूरी की एसएएम, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली, प्रहार, त्वरित प्रतिक्रिया एसएएम और अतिरिक्त लंबी दूरी की एसएएम वगैरह का जिक्र है। इसमें उच्च-प्रदर्शन, उच्च-शक्ति सर्वो ड्राइव तकनीक जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान को सूचीबद्ध करती है। विद्युत प्रणोदन प्रौद्योगिकी; मिसाइल कनस्तर प्रौद्योगिकी; छोटे मानव रहित भूमि वाहनों के लिए स्वायत्त नेविगेशन प्रौद्योगिकी और दूसरों के बीच खतरनाक सैन्य अनुप्रयोगों के लिए बुद्धिमान रोबोटिक जोड़तोड़ को लेकर भी उनका बेहतरीन काम दर्ज है। पूर्व राष्ट्रपति और तत्कालीन DRDO प्रमुख डॉ एपीजे कलाम के साथ काम कुरुलकर के एक सहयोगी ने कहा, “एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में वह इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम के क्षेत्र में एक बहुमुखी नवप्रवर्तक रहे हैं, जिसमें घरेलू से लेकर सैन्य अनुप्रयोगों तक के विशाल अनुप्रयोग हैं। वह हमारे दैनिक जीवन में रक्षा नवाचारों की उपयोगिता में भी विश्वास करते रहे हैं जैसा कि स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियों में होता है।” कुरुलकर के सहकर्मी उनके बारे में कहते हैं कि उन्हें “कहानियां सुनाना” पसंद था और वह एक अच्छे वक्ता थे। उन्होंने कहा, “वह अतीत में किए गए सभी कार्यों के बारे में बात करना पसंद करते थे कि कैसे उन्होंने (पूर्व राष्ट्रपति और तत्कालीन डीआरडीओ प्रमुख) डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर काम किया।” कुरुलकर के पाकिस्तान कनेक्शन पर सहयोगियों को शक डीआरडीओ के एक अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, “कुरुलकर बातूनी होने के लिए जाने जाते थे… कई बार आवेगी (जल्दबाज) भी। वह एक भावुक वक्ता थे और विभिन्न प्लेटफार्मों पर DRDO की उपलब्धियों के बारे में बात करने में गर्व महसूस करते थे। वह स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विकास और आयात निर्भरता को कम करने के विषय पर भी बहुत भावुक थे। डीआरडीओ के दो अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस से अभियोजन पक्ष के सिद्धांत पर संदेह व्यक्त करने के लिए बात की कि कुरुलकर ने पाकिस्तान स्थित खुफिया अधिकारियों के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और वर्गीकृत जानकारी साझा की हो सकती है। हनी ट्रैप और खुफिया जानकारी शेयर करने की पूरी तरह से जांच हो उनमें से एक अधिकारी ने कहा, “ कुरुलकर के प्रोफाइल को देखते हुए अगर उन्होंने सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से किसी के साथ संवाद किया और जानकारी साझा की तो यह एक बात है और इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। लेकिन मुझे इस आरोप पर गंभीर संदेह है कि उसने गोपनीय सूचनाएं साझा कीं। एक प्रयोगशाला के निदेशक के पास व्यक्तिगत परियोजनाओं के वर्गीकृत विवरणों तक बहुत कम पहुंच होती है। हमें डीआरडीओ सिस्टम पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध और वास्तव में वर्गीकृत जानकारी के बीच अंतर करना चाहिए।” ऐसा रहा टॉप साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर का शुरुआती करियर टॉप साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर के करीबी लोगों का कहना है कि उनका जन्म 1963 में पुणे के एक ऐसे परिवार में हुआ था, जिसकी “मजबूत शैक्षिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि” थी। कुरुलकर के एक मित्र ने कहा, “उन्होंने एलीट सीओईपी (कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, 1985 में) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। अपने चाचा के नक्शेकदम पर चलते हुए DRDO में शामिल होने से पहले उन्होंने पुणे में एक निजी फर्म के साथ काम किया। उनकी पहली नियुक्ति चेन्नई में हुई (1988 में चेन्नई में DRDO के लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान में) और वे 1990 के दशक की शुरुआत में अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान में पुणे चले गए। डेंटिस्ट पत्नी और रोबोटिक्स इंजीनियर बेटे के साथ संगीत की विरासत कुरुलकर को “एक देखभाल करने वाला दोस्त जो संपर्क में रहना पसंद करता है” बताते हुए उनके एक दोस्त का कहना है कि उन्हें अपने दादा और पिता की संगीत प्रतिभा विरासत में मिली है। दोस्त ने कहा, “वह सैक्सोफोन, तबला, मृदंगम, बांसुरी और हारमोनियम को समान सहजता और कुशलता से बजाते हैं। वह अपनी डेंटिस्ट पत्नी के साथ संगीत के प्रति अपने प्यार को साझा करते है और उनका बेटा एक रोबोटिक्स इंजीनियर है।”

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram