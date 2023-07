DRDO Espionage Case: साइंटिस्ट ने पाकिस्तानी एजेंट को निजी तौर पर दिखाया ब्रह्मोस रिपोर्ट, ATS जांच में खुलासा

वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ आरोपपत्र में अग्नि-6, यूएवी, डीआरडीओ ड्रोन परियोजनाओं पर व्हाट्सएप चैट का विवरण दिया गया है।

DRDO Scientist: कोर्ट में पेश किए जाने से पहले पुणे में एटीएस कार्यालय में प्रदीप कुरुलकर (सर्जिकल मास्क पहने हुए)। (Express photo by Arul Horizon)

DRDO Espionage Case: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) जासूसी मामले पर महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) की जांच (ATS Probe) से पता चला है कि वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर ने कहा था कि वह ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना पर एक “अत्यधिक वर्गीकृत” रिपोर्ट एक महिला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ऑपरेटिव (पीआईओ) को दिखा चुके हैं। महिला एजेंट जब वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिली थी तो उसने अपनी पहचान “ज़ारा दासगुप्ता” के रूप में बताई थी। प्रदीप कुरुलकर को 3 मई को एटीएस ने जासूसी और हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया डीआरडीओ के अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (इंजीनियर्स) या आर एंड डी (ई) प्रयोगशाला के प्रमुख 59 साल के प्रदीप कुरुलकर को 3 मई को एटीएस ने जासूसी और महिला पीआईओ के साथ गलत कम्यूनिकेशंस से संबंधित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। इसे हनी ट्रैप का संदिग्ध मामला भी बताया गया है।

