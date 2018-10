आज के समय में जिस तरह से लोगों के जीवन में तनाव हावी हो गया है, उससे आत्महत्या की प्रवृति लोगों में बढ़ी है। इतना ही नहीं एक शख्स ने तो इस प्रवृति को भुनाने की कोशिश भी कर दी है और इसे अपना व्यवसाय ही बना लिया है। जी हां इस शख्स का नाम है फिलिप निश्चके, जिन्हें डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर डेथ मूल रुप से ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं और फिलहाल हॉलैंड में रहते हैं। बता दें कि डॉक्टर डेथ ने काफी समय पहले ही ऐसी मशीनों का निर्माण शुरु कर दिया था, जिनसे लोग आसानी से आत्महत्या कर सकते हैं। डॉक्टर डेथ पहली बार उस वक्त चर्चा में आए थे, जब साल 2016 में उनकी बनायी मशीन से एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी।

फिलिप निश्चके स्वेच्छा से मृत्यु (Right to Die) कैंपेन के समर्थक रहे हैं। फिलिप निश्चके की pro-Euthanasia group Exit International नामक कंपनी ही आत्महत्या के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों की बिक्री करती है। इस मशीन को सिर्फ 85 डॉलर का भुगतान कर ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही खरीददारों को एक हैंडबुक भी दी जाती है। इस हैंडबुक का नाम The Peaceful Pill Handbook है और इस किताब में आत्महत्या के कई तरीकों की जानकारी दी गई है। यह किताब बिक्री के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। इस किताब के ऑनलाइन वर्जन में 50 वीडियो और 22 चैप्टर दिए गए हैं, जिनमें अलग-अलग तरीकों से आत्महत्या करने के तरीकों की जानकारी दी गई है।

फिलिप निश्चके पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन एक तनावग्रस्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों में उनका मेडिकल लाइसेंस ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। फिलिप निश्चके ने आत्महत्या के लिए 2 मशीने डिजाइन की हैं। जिनमे से एक का नाम Deliverance Machine है और दूसरी का नाम है Destiny. फिलहाल ये दोनों मशीनें बिक्री के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

