Gujarat: श्मशान में भर गया पानी तो दलित शख्स के अंतिम संस्कार को रोका, वडोदरा के गांव में 13 आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक बारिश के कारण उनके समुदाय के श्मशान में पानी भर गया था। इसलिए दलित शख्स के अंतिम संस्कार के लिए दूसरे समुदाय के श्मशान में ले जाया गया था।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस)

Crime Against Dalits: गुजरात के वडोदरा जिले में एक दलित शख्स के अंतिम संस्कार में बाधा डालने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात के वडोदरा जिले के एक गांव में एक दलित व्यक्ति के अंतिम संस्कार को रोकने के आरोप में तेरह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी बारिश के कारण समुदाय के श्मशान में पानी भरने से दिक्कत वडोदरा के पुलिस अधीक्षक (SP) रोहन आनंद ने कहा कि दो अगस्त को मृतक का परिवार उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए पद्रा तालुका के गमेथा गांव के आम श्मशान में ले गया था। क्योंकि भारी बारिश के कारण उनके समुदाय के श्मशान में पानी भर गया था। एसपी ने कहा, “कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे और दलित समुदाय के इस कदम का विरोध किया। जानकारी मिलने के बाद स्थिति को शांत करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची।” गांव के सरपंच के पति सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया एसपी रोहन आनंद ने कहा, “इस मामले में वाडु पुलिस स्टेशन में गुरुवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हमने गांव के सरपंच के पति सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है।” उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार आम श्मशान घाट के निकट एक स्थान पर किया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत की गई हैं। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का एक दल घटनास्थल पर मौजूद है।

