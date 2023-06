देवर ने पहले भाभी का रेता गला फिर खुद की भी ले ली जान, जानिए क्या है मामला

बिहार के सहरसा में एक देवर ने पहले अपने भाभी की हत्या कर दी फिर चाकू से गला काटकर अपनी भी जान दे दी।

प्रतीकात्मक तस्वीर (jansatta)

बिहार के सहरसा से सनीसनीखेज खबर सामने आई है। यहां एक देवर ने पहले अपनी भाभी की हत्या कर दी फिर खुद की भी जान ले ली। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। हर किसी की जुबान पर इस हत्याकांड के चर्चे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। असल में सहरसा में एक देवर ने भाभी का गला रेत दिया फिर उसी चाकू से खुद का भी गला काट लिया। पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं एफएसएल की टीम ने भी करीब डेढ़ घंटे तक जांच पड़ताल की। कई सबूत मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी छानबीन कर रही है। घटना स्थल से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मृतका के शिक्षक पति से कई सवाल पूछे। उनका कहना है कि उनके पास पड़ोसी का फोन आया था कि छोटा भाई उनकी पत्नी को चाकू से मार रहा है। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि फर्श पर मृतक चंदन और मृतका मालती देवी पड़ी हुई थीं। दरवाजा अंदर से बंद था और ताला लगा हुआ था। वे दीवार फांदकर घऱ के अंदर घुसे और पत्नी और छोटे भाई को अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। खाने-पीने में देरी को लेकर हुआ था विवाद मृतका के पति ने बताया कि छोटे भाई ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी और खुद की भी जान दे दी। उनका कहना है कि खाना-पानी में देरी होने कारण दोनों में विवाद हुआ था। जिस वक्त घटना हुई घऱ में दोनों के अलावा कोई और नहीं था। वहीं भागलपुर अनुसंधान केंद्र से आई एसएफएल की टीम की मानें तो कई सबूत मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं रिपोर्ट के अनुसार, हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू किसी और कमरे से बरामद हुआ है। जबकि देवर और भाभी की लाश दूसरे कमरे में पड़ी थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। हो सकता है कि मामला कुछ और ही हो। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। देखना है कि आगे क्या निकलकर सामने आता है?

