व्हाट्सएप ग्रुप से मेंबर को क्यों नहीं हटाया? CM योगी पर ‘अपमानजनक’ पोस्ट को लेकर भदोही में एडमिन गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अजय कुमार सेठ ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की पहचान सहाबुद्दीन अंसारी के रूप में की गई है। वह भदोही में धागे का कारोबार करता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Express Photo: Vishal Srivastav)

